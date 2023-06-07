Овощное рагу с кабачками: идеальный рецепт летом
Овощное рагу – сытное и полезное блюдо, которое будет особенно кстати в летний сезон, когда не хочется налегать на тяжелую пищу.
Летом привычное овощное рагу отлично разбавит кабачок. Кабачки отличаются не только своими вкусовыми свойствами, но и низкой калорийностью: так, в 100 граммах этого продукта содержится всего 24 калории. Если вы стараетесь придерживаться правильного питания или хотите сбросить вес, обязательно добавляйте кабачок в свой рацион.
Овощное рагу с кабачком можно подать как основное блюдо, либо как гарнир. Подробнее о том, как приготовить рагу – в материале "Рамблера".
Ингредиенты
Кабачки – 2-3 штуки;
Морковь – 1 штука;
Сладкий перец – 2 штуки;
Чеснок – 3 зубчика;
Репчатый лук – 1 штука;
Помидоры – 4 штуки;
Оливковое масло – 2 ст. ложки;
Кукуруза – 150 г;
Соль – по вкусу;
Перец черный молотый – по вкусу;
Приготовление
1. Кабачки, перец и морковь нарежьте средними кусочками. Чеснок пропустите через пресс, а лук порубите.
2. Опустите помидоры в кипяток, затем ополосните их под холодной водой, очистите от кожи и измельчите.
3. Разогрейте масло на среднем огне. Обжаривайте лук, пока он не станет прозрачным. Добавьте чеснок и дождитесь, пока он подрумянится.
4. Выложите в сковородку кабачки, морковь, перец. Помешивая, готовьте еще 3-4 минуты.
5. Добавьте помидоры и кукурузу, влейте немного горячей воды и перемешайте.
6. Когда жидкость вскипит, убавьте огонь до минимума, накройте блюдо крышкой и тушите еще 15-20 минут. За пять минут до того, как снять с огня, посолите и поперчите рагу.
Готово! Приятного аппетита!