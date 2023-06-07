Салат вместо стейка: как питаться летом

Много пить и мало есть - основные принципы питания в жаркую погоду. При этом не все продукты и напитки подходят нашему организму.

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Жаркая погода, отравления немытыми фруктами или плохой водой - летом желудочно-кишечный тракт человека сталкивается с новыми проблемами. О том, по каким принципам строить здоровое питание в тёплую пору, специалисты рассказали на сегодняшней пресс-конференции.

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В жару человек не может двигаться быстро: организм экономит энергию, нагрузки снижаются, а обмен веществ замедляется. Поэтому питание летом должно быть менее калорийным, чем зимой. И это хороший повод взять свой вес под контроль: худеть летом более продуктивно, чем худеть к лету.

- Если активно налегать на высококалорийные продукты (жирная пища, острые продукты, много приправ), человек не охладится, а наоборот, нагреется и наберёт лишние килограммы, - рассказал завкафедрой медицинской реабилитации ДПО ОмГМУ, доктор медицинских наук, профессор, врач-гастроэнтеролог Вадим Ахмедов. - Пища должна быть максимально сбалансированной, белковой. Это обезжиренное мясо (отварные или приготовленные на пару говядина, индейка, телятина), окрошка, обезжиренные молочные продукты. Следует отказаться от свинины, жирных соусов и приправ, уменьшить количество сахара, кондитерских изделий, сладостей. Их нужно заменить фруктами. Но налегать на фруктозу тоже не стоит , потому что она увеличивает риск жировой болезни печени. Организм не нуждается в тяжёлой пище: хлебе, сливочном масле, жирных сортах мяса. Лучше перейти на салаты, приправленные оливковым маслом.

Разумеется, летом необходимо пить достаточно воды. Стоит прислушиваться к своему организму и не доводить его до состояния жажды. Оптимальным считается употребление 150 мл чистой воды каждые 40-50 минут.

Питание детей должно отличаться от того, что едят взрослые, потому что даже в жару они остаются физически активными. В первую очередь важно соблюдать питьевой режим. Пить нужно именно воду - кипячёную или бутилированную. Газированные и другие сладкие напитки не утолят жажду, а только добавят ненужных калорий. Что касается режима питания детей, то за ним должны следить родители. Рекомендуется заранее расписать план питания на день, исключающий большие перерывы между приёмами пищи и перекусы вредными продуктами. Сладкую выпечку нужно заменить сезонными овощами и фруктами, желательно выращенными в своём регионе.