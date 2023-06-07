5 летних десертов для тех, кто на ПП

Они вкусные, ароматные и готовятся за пару минут.

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Как совместить желание щеголять стройными ножками и тонкой талией в легких платьях и полакомиться десертом? Это совсем не сложно!

Выбирайте летние, яркие и некалорийные сладости. Они не менее вкусные и аппетитные, а фигуре точно не навредят.

Мороженое из черники

Это ягода богата антиоксидантами, в ней мало калорий и сладкий от природы вкус. Такой десерт с успехом заменит стаканчик пломбира.

Просто взбейте чернику блендером, добавьте столько же кокосового молока, всыпьте немного сахара или заменителя по вкусу и еще раз перебейте, чтобы получилась густая пена. Вылейте в силиконовую миску и поставьте в морозилку, периодически доставайте массу и повторно взбивайте. Так мороженое получится нежным и сливочным.

Мацони с грушей и орехами

Это традиционный грузинский десерт, он полезен для кожи, прекрасно освежает, не содержит много калорий. Для начала измельчите орехи, нарежьте грушу, немного полейте ее медом и посыпьте корицей. В стаканчик налейте пару ложек мацони, выложите слой орехов, затем грушу, добавьте еще треть мацони, повторите слои. Сверху посыпьте орешками и украсьте мятой.

Шоколадный мусс

Нежность в стаканчике готовится за пару минут, а в восторг приведет и взрослых, и детей. В одну миску сложите 200 грамм творога, 2 столовых ложки измельченных орехов, добавьте пару ложек какао, 150 грамм натурального йогурта, взбейте все до однородной массы (потребуется несколько минут), переложите в стаканчик и поставьте на полчаса в холодильник.

Банановое суфле

Залейте желатин водой и дайте набухнуть, затем подогрейте до полного растворения. 3 спелых банана взбейте в блендере со стаканом кефира, добавьте немного меда или подсластителя, добавьте желатин и оставьте застывать. Получится сливочное, нежное желе — отлично подойдет для праздничного стола.

Клубничный суп