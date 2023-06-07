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Перечислены самые полезные сочетания шашлыка с гарниром

Чтобы избежать переедания в сезон шашлыков, достаточно заранее позаботиться о том, что будет стоять на столе, и не покупать вредные и калорийные продукты. Об этом рассказала диетолог Анастасия Тараско.

Перечислены самые полезные сочетания шашлыка с гарниром
© Вечерняя Москва

Специалист отмечает, что планировать рацион следует так, чтобы он состоял из всевозможных овощей, фруктов и ягод минимум на 50 процентов. Например, можно сделать салат или овощную нарезку. Не стоит покупать к шашлыку готовые кетчупы, так как в них много сахара. Лучше сделать домашний соус из мелко порезанной зелени, чеснока и сметаны жирностью 10 процентов.

Что касается мяса, то лучше выбрать нежирные сорта. Также можно сделать шашлык из рыбы, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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