Женщинам старше 40 лет назвали еду для поддержания идеальной фигуры

Врач-диетолог, нутрициолог, специалист направления фитнес-тестирования сети спортивных клубов XFIT Дарья Гудкова назвала россиянкам старше 40 лет еду для поддержания идеальной фигуры. Соответствующий комментарий специалиста поступил в распоряжение «Ленты.ру» в среду, 7 июня.

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В первую очередь эксперт призвала добавить в ежедневный рацион курицу, рыбу, говядину, тофу, яйца, бобовые, а также молоко, творог и натуральный йогурт. Кроме того, медик посоветовала включить продукты с содержанием кальция и витамина D, который присутствует, в частности, в сельди, лососе, печени трески, рыбьем жире и желтках яиц. «Кальций предотвратит риск возрастных заболеваний, таких как остеопороз, и поможет контролировать вес», — пояснила Гудкова.

В то же время собеседница издания предложила не отказываться полностью от жиров, кофе и алкоголя. В первом случае рекомендуется обратить внимание на нерафинированные растительные масла, сливочное масло (не менее 82,5 процента жирности), орехи, жирную рыбу и авокадо. При этом Гудкова предупредила о вреде для фигуры трансжиров, которые есть в дешевых кондитерских изделиях и фастфуде. Что касается кофе и алкогольных напитков, то их потребление следует снизить.