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Врач-диетолог назвал 7 продуктов, которые содержат вредные пищевые добавки

Откажитесь от них как можно скорее.

7 продуктов, которые содержат вредные пищевые добавки
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Мюсли

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Многие сухие завтраки, которые продаются как полезные для здоровья, часто содержат добавленный сахар, искусственные ароматизаторы и красители. Некоторые могут даже содержать гидрогенизированные масла, то есть источники трансжиров.

Очень важно внимательно читать этикетки с ингредиентами и выбирать цельнозерновые хлопья с натуральными ингредиентами и минимальным добавлением подсластителей.

Фруктовые соки

Хотя фруктовые соки могут показаться здоровым выбором, магазинные варианты в основном содержат добавленные сахара и консерванты. Кроме того, многие из них пастеризуются. Этот процесс предполагает нагревание для уничтожения бактерий, но вместе с тем приводит к потере питательных веществ.

Гранола батончики

В их составе часто встречается большое количество добавленного сахара и вредных жиров. Некоторые виды и вовсе содержат кукурузный сироп, искусственные подсластители и гидрогенизированные масла, опасные для здоровья сердца.

Сладкие йогурты

Ароматизированные йогурты могут быть обманчивы. В то время как йогурт сам по себе, как правило, является здоровой пищей, его ароматизированные варианты включают добавленный сахар и искусственные ароматизаторы вместо фактического содержания фруктов.

Заправки для салатов

Заправки для салатов, купленные в магазине, особенно сливочные, часто содержат большое количество добавленных сахаров, вредных для здоровья жиров (таких как соевое или рапсовое масло) и искусственных добавок.

Лапша быстрого приготовления

Лапша быстрого приготовления — удобный и популярный выбор для быстрого перекуса, но она, как правило, имеет далеко не лучший нутриентный состав. Продукт часто содержит большое количество соли, вредных жиров (пакеты с бульонами и приправами) и усилителей вкуса.

Крабовые палочки

Основным ингредиентом крабовых палочек является сурими, паста из мелко нарезанной рыбы, обычно минтая или смеси белой рыбы. Для сохранения консистенции продукта в сурими нередко добавляется пирофосфат натрия — кристаллическая пищевая добавка. Это токсичное вещество может вызывать различные проблемы пищеварительной системы.

Среди других вредных ингредиентов: крахмал, яичные белки, сахар, соль и ароматизаторы, имитирующие вкус и текстуру крабового мяса.

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