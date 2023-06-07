Без сливочного мороженого: какие продукты вредно есть летом

Летом желудок работает не так быстро, как зимой, поэтому для переваривания еды необходимо больше времени, утверждают диетологи. Например, жареное, хлеб с маслом, мясо и сыр способны вызвать чувство тяжести в желудке и повысить риск заболеваний желудочно-кишечного тракта. Какие еще продукты не стоит есть летом – читайте в материале MIR24.TV.

© Мир24

«Летом люди больше потеют, а острые и пряные продукты могут вызвать повышенное потоотделение. Они также могут способствовать раздражению слизистой оболочки желудка и затруднению пищеварения. Консервы и маринады содержат большое количество соли, что может привести к отекам и повышению артериального давления», – сказала диетолог Ольга Мун.

Видео дня

Из-за того, что летом люди редко чувствуют себя голодными, формируется привычка перекусывать сладостями.

«Однако они содержат много сахара, что может вызвать проблемы с зубами и повысить риск развития диабета», – прокомментировала диетолог.

Кстати, летом организм поглощает алкоголь гораздо быстрее, что повышает риск передозировки. «Кроме того, алкоголь обладает диуретическим эффектом, то есть усиливает выведение воды из организма, что приводит к обезвоживанию», – добавила Мун.

Жареное мясо и жирные соусы также трудно перевариваются, поэтому летом их лучше не есть, советует диетолог и советник Российской Академии Естествознания по биологическим наукам Асбийрон Расени.

«Они трудно перевариваются и нагружают желудок, особенно в жаркую погоду. А мучные изделия, такие как хлеб, пироги и паста, могут вызывать ощущение тяжести и утомления, особенно в жаркую погоду», – сказал он.

Любимое всеми мороженое тоже несет в себе риски. Например, сливочное является наиболее калорийным и жирным за счет сливок и растительных жиров.

«Протеиновое менее калорийно и содержит дополнительный белок. Могу посоветовать фруктовое или щербет, сделанные из воды и пюре. Так как летом дополнительные калории на согревание тела не нужны, можно набрать вес», – пояснил врач-диетолог Олег Кривченков.

Эксперты также рекомендуют отказаться летом от потребления скоропортящихся продуктов и непрожаренного мяса.