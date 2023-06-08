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Тертый пирог как у бабушки: быстрый и родной рецепт из детства

Лучший способ вернуться в детство - приготовить и съесть любое блюдо, которое когда-то делала мама или бабушка. Например, тертый пирог!

Тертый пирог как у бабушки: быстрый и родной рецепт из детства
© Unsplash

"Рамблер" делится рецептом того самого пирога, который моментально вернет ощущение счастья и спокойствия.

Ингредиенты:

  • Два яйца
  • Один стакан сахара
  • Одна пачка сливочного масла
  • Три стакана муки
  • Одна чайная ложка соды, погашенной уксусом
  • Любое варенье или замороженные ягоды, например, черной смородины или вишни

Способ приготовления:

  1. Сахар растереть с маслом добела. Можно слегка взбить блендером.
  2. Сюда же разбить два яйца и еще раз пройтись блендером.
  3. Постепенно добавляем муку. И в этот же момент добавляем соду. Соду нужно предварительно погасить столовым уксусом. Именно сода придает тот самый вкус, знакомый с детства. Но если ваша бабушка, наоборот, всячески боролась со вкусом соды и его присутствие было для нее кулинарным провалом, возьмите разрыхлитель, не обижайте бабушку. Разрыхлитель удобен тем, что его не надо гасить и он не придает выпечке вкус соды.
  4. Сначала перемешиваем силиконовой лопаткой, затем, когда тесто станет плотным, можно помесить его руками. Кстати, лопатка гораздо удобнее, чем ложка, и значительно лучше и ровнее перемешивает.
  5. Теперь нужно слепить колобок и разделить на две части. Часть побольше отправьте в холодильник, это будет основа пирога. Часть поменьше лучше положить в морозилку на 20 минут, она должна немного застыть, что ее можно было легко натереть на терке.
  6. Готовим начинку. Сливаем жидкость с замороженных, доводим до однородной массы с помощью блендера, можно добавить сахар по вкусу, можно обойтись без него. Варенье особой подготовки не требует.
  7. Достаем тесто. Большой колобок раскатываем в форму, делая небольшой бортик. Кладем начинку. А маленький колобок натираем на терке.
  8. Ставим в разогретую до 200 градусов духовку, выпекаем 30 минут.
  9. Достаем, даем немного остыть, наливаем чай с мятой и наслаждаемся вкусом и запахом.
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