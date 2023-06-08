$81.46+0.2187.17+0.21

Врачи назвали неожиданные свойства клубники

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин, а также диетолог Марина Макиша назвали неожиданные свойства клубники. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» они рассказали, что ягода полезна для профилактики рака, катаракты, глаукомы, сердечно-сосудистых заболеваний и для улучшения работы иммунной системы. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Врачи назвали неожиданные свойства клубники
© Лента.ру

Специалисты сообщили, что клубника содержит много антиоксидантов и помогает организму в профилактике развития онкологических заболеваний и опухолей.

Врачи отметили, что употребление клубники полезно и для глаз.

«Те же самые антиоксиданты всегда помогают нам в профилактике катаракты», — объяснила Макиша.

Помимо этого, клубника содержит антоцианы, которые снижают риск развития глаукомы, уточнила диетолог.

Кроме того, клубника, по словам экспертов, улучшает работу иммунной системы благодаря высокому содержанию витамина С.

«70 процентов от суточной нормы содержится в 100 граммах клубники», — отметила Макиша.

Ягода также содержит клетчатку, которая тоже полезна для иммунитета, подчеркнула она.

«Антоцианы также положительно влияют на состояние сосудистой стенки, снижают воспаления, которые являются одной из причин атеросклероза», — добавил Агапкин.

Высокое содержание калия в ягоде, как отметила Макиша, способствует хорошей работе сердечной мышцы.

Ранее Агапкин и диетолог Михаил Гинзбург рассказали о полезных свойствах чеснока. Специалисты заявили, что чеснок снижает риск развития рака прямой кишки и рака молочной железы.

Lenta.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители