Врачи назвали неожиданные свойства клубники

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин, а также диетолог Марина Макиша назвали неожиданные свойства клубники. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» они рассказали, что ягода полезна для профилактики рака, катаракты, глаукомы, сердечно-сосудистых заболеваний и для улучшения работы иммунной системы. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

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Специалисты сообщили, что клубника содержит много антиоксидантов и помогает организму в профилактике развития онкологических заболеваний и опухолей.

Врачи отметили, что употребление клубники полезно и для глаз.

«Те же самые антиоксиданты всегда помогают нам в профилактике катаракты», — объяснила Макиша.

Помимо этого, клубника содержит антоцианы, которые снижают риск развития глаукомы, уточнила диетолог.

Кроме того, клубника, по словам экспертов, улучшает работу иммунной системы благодаря высокому содержанию витамина С.

«70 процентов от суточной нормы содержится в 100 граммах клубники», — отметила Макиша.

Ягода также содержит клетчатку, которая тоже полезна для иммунитета, подчеркнула она.

«Антоцианы также положительно влияют на состояние сосудистой стенки, снижают воспаления, которые являются одной из причин атеросклероза», — добавил Агапкин.

Высокое содержание калия в ягоде, как отметила Макиша, способствует хорошей работе сердечной мышцы.