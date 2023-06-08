Диетолог предупредил, какие продукты опасно есть каждый день

Диетолог Бобровский предупредил, какие продукты опасно есть каждый день
Сегодня специалисты по питанию рассматривают ежедневную еду с точки зрения профилактики болезней цивилизации – то есть тех, от которых чаще всего умирают люди. Во избежание проблем с сердцем и сосудами, ожирения, эндокринных болезней они рекомендуют отказаться от ежедневного потребления некоторых продуктов. Что считается опасной едой, рассказал «ФедералПресс» диетолог Андрей Бобровский.
«Очень вредна рафинированная еда – та, которую уже кто-то «пережевал». Речь о фабричных механизмах, которые как-то обработали пищу. Это те продукты, где очень много сахара, соли и жира. Да, это идеальная концентрация ингредиентов с точки зрения вкуса, но такая еда не на каждый день. Сюда можно отнести, например, картофель фри, который насыщают жиром трехкратно: первый раз – когда готовят до полуготовности, второй – когда готовят полностью, третий – когда обмакивают, например, в сырный соус», – объяснил врач.
То же самое можно сказать про большинство сладких десертов, продукцию из белой муки высшего сорта (например, белый хлеб), продукты с большим количеством животного жира (например, сало, полуфабрикаты, консервированные продукты), сушеные и сильно соленые изделия (например, рыба к пиву, разные колбасы), добавил Бобровский.
Все перечисленные продукты диетолог посоветовал менять на белки, жиры и углеводы максимально естественного происхождения. Например, в качестве полезных углеводов могут выступать фрукты и овощи. И чем меньше по времени такая еда пройдет от грядки до стола, тем лучше, заключил он.