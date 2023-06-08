Диетолог предупредил, какие продукты опасно есть каждый день

«Очень вредна рафинированная еда – та, которую уже кто-то «пережевал». Речь о фабричных механизмах, которые как-то обработали пищу. Это те продукты, где очень много сахара, соли и жира. Да, это идеальная концентрация ингредиентов с точки зрения вкуса, но такая еда не на каждый день. Сюда можно отнести, например, картофель фри, который насыщают жиром трехкратно: первый раз – когда готовят до полуготовности, второй – когда готовят полностью, третий – когда обмакивают, например, в сырный соус», – объяснил врач.