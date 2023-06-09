Чистые сосуды за копейки: Названа каша, которая сама выводит холестерин

Врачи рекомендуют есть мясо 3-4 раза в неделю - это правило здорового сбалансированного рациона. В продукте присутствуют пищевые волокна и многие другие ценные вещества, способствующие крепкому иммунитету. В дни, когда мясо не предусмотрено, хорошо подойдет гречка. Как подтвердила в беседе с aif.ru диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова, гречка действительно является одним из вариантов замены мяса, но не на постоянной основе.

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Отмечается, что эта каша содержит много растительного белка, 18 аминокислот - наибольшая концентрация приходится на лизин, триптофан, аргинин, метионин, валин, глицин и другие.

Ранее кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич посоветовала есть крупы с низким гликемическим индексом для поддержания здоровья сердца и сосудов. В список самых полезных попала и гречка.

Кроме того, этот продукт помогает вывести из организма лишний холестерин. Обладают такой способностью и отруби.

"Они захватывают холестерин на уровне кишечника и выводят его из организма", - отметил диетолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков.