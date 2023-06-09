Врач рассказала о риске воспалений при выборе неправильного масла

В беседе с журналистами российский медик рассказала, почему стоит отдать предпочтение оливковому маслу, когда речь идет о жарке. По словам эксперта, при нагревании некоторые виды масел становятся опасными для здоровья и превращаются в яд, так как высокая температура приводит к распаду жирных кислот. К таким растительным маслам относятся кукурузное, подсолнечное и соевое. Жарка на них повышает риск воспалений в организме, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".