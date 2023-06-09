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Врач предупредила россиян о риске воспалений при выборе неправильного масла для жарки

Врач-диетолог Катерина Малькова объяснила, какое масло при жарке превращается в яд для человека.

Врач рассказала о риске воспалений при выборе неправильного масла
© Vse24

В беседе с журналистами российский медик рассказала, почему стоит отдать предпочтение оливковому маслу, когда речь идет о жарке. По словам эксперта, при нагревании некоторые виды масел становятся опасными для здоровья и превращаются в яд, так как высокая температура приводит к распаду жирных кислот. К таким растительным маслам относятся кукурузное, подсолнечное и соевое. Жарка на них повышает риск воспалений в организме, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

– Оливковое масло – обычно считается более здоровым вариантом. Даже иногда его называют идеальным. Но для жарки важно выбрать подходящий вид оливкового масла. Тогда можно не опасаться вредных соединений, – цитирует СМИ медика.

Малькова обратила внимание на то, что арахисовое или авокадовое масла также вполне стабильны при жарке.

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