Врач рассказала о риске воспалений при выборе неправильного масла

Врач предупредила россиян о риске воспалений при выборе неправильного масла для жарки
Врач-диетолог Катерина Малькова объяснила, какое масло при жарке превращается в яд для человека.
В беседе с журналистами российский медик рассказала, почему стоит отдать предпочтение оливковому маслу, когда речь идет о жарке. По словам эксперта, при нагревании некоторые виды масел становятся опасными для здоровья и превращаются в яд, так как высокая температура приводит к распаду жирных кислот. К таким растительным маслам относятся кукурузное, подсолнечное и соевое. Жарка на них повышает риск воспалений в организме, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
– Оливковое масло – обычно считается более здоровым вариантом. Даже иногда его называют идеальным. Но для жарки важно выбрать подходящий вид оливкового масла. Тогда можно не опасаться вредных соединений, – цитирует СМИ медика.
Малькова обратила внимание на то, что арахисовое или авокадовое масла также вполне стабильны при жарке.