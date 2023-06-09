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Гастроэнтеролог назвала напиток для поднятия настроения

Зеленый чай содержит массу полезных для здоровья веществ, и некоторые из них благоприятно воздействуют на настроение человека, рассказала «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог Анна Свиридова. Одним из таких веществ специалист назвала L-теанин — аминокислоту, которая повышает стрессоустойчивость организма и его энергетические запасы.

Гастроэнтеролог назвала напиток для поднятия настроения
© News.ru

В зеленом чае также содержится вещество L-теанин, которое способствует релаксации скелетной мускулатуры и улучшению настроения. В напитке есть катехины, которые могут связывать свободные радикалы и тем самым оказывать антиоксидантный эффект, — рассказала Свиридова.

По ее словам, зеленый чай также богат дубильными веществами танинами, обладающими противомикробным и противовоспалительным эффектом. Кроме того, в напитке присутствует алкалоид кофеин с его тонизирующим действием, флавоноиды и витамины А, С, Р, В, которые способствуют укреплению стенок сосудов и снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Благодаря противомикробному действию зеленого чая его можно использовать и местно, например, для полоскания ротовой полости. Как пояснила гастроэнтеролог, это снизит риск развития кариеса и заболеваний десен.

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