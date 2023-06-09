«Важен цвет и запах»: россиянам рассказали, как выбрать клубнику без нитратов

В клубнике содержится большой набор витаминов, клетчатка и антиоксиданты, однако важно уметь выбирать ягоды, в которых нет переизбытка нитратов. Об этом Life рассказала врач-педиатр детской клиники «МЕДСИ в Благовещенском переулке» Валерия Бондарь.

По ее словам, при покупке ягоды нужно обязательно обращать внимание на ее запах и цвет. Бледный цвет и отсутствие аромата могут косвенно указывать на наличие в клубнике нитратов. Кроме того, не рекомендуется покупать ягоду, которая лежит на прилавке более двух-трех дней, потому что клубника — скоропортящийся продукт, который обязательно нужно хранить в холодильнике. Перед употреблением ягоды обязательно нужно хорошо промыть. Врач также рассказала, как не допустить аллергии от данной ягоды.