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«Важен цвет и запах»: россиянам рассказали, как выбрать клубнику без нитратов

В клубнике содержится большой набор витаминов, клетчатка и антиоксиданты, однако важно уметь выбирать ягоды, в которых нет переизбытка нитратов. Об этом Life рассказала врач-педиатр детской клиники «МЕДСИ в Благовещенском переулке» Валерия Бондарь.

«Важен цвет и запах»: россиянам рассказали, как выбрать клубнику без нитратов
© Газета.Ru

По ее словам, при покупке ягоды нужно обязательно обращать внимание на ее запах и цвет. Бледный цвет и отсутствие аромата могут косвенно указывать на наличие в клубнике нитратов. Кроме того, не рекомендуется покупать ягоду, которая лежит на прилавке более двух-трех дней, потому что клубника — скоропортящийся продукт, который обязательно нужно хранить в холодильнике. Перед употреблением ягоды обязательно нужно хорошо промыть. Врач также рассказала, как не допустить аллергии от данной ягоды.

«Клубника и цитрусовые относятся к псевдоаллергенам, реакция на них возникает только при чрезмерном употреблении. Истинная аллергия на клубнику бывает, но это очень редкое явление, и возникает она вне зависимости от количества съеденной ягоды. К псевдоаллергии следует относиться спокойно, а продукт можно попробовать повторно через некоторое время, даже если незначительная реакция была в прошлый прием», — объяснила Бондарь.

Она уточнила, что «безопасная» порция клубники для всех — это примерно 150 г или горсть, которая поместится в двух ладонях.

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