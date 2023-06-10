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Диетолог Алдонина назвала шесть полезных фруктов для худеющих

Врач-диетолог Мария Алдонина назвала полезные для худеющих фрукты. Она сообщила, что овощи и фрукты обеспечивают человеческий организм пищевыми волокнами. За счет этого снижается риск ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний.

Диетолог Алдонина назвала шесть полезных фруктов для худеющих
©  Unsplash

По словам медика, также за счет фруктов человеческий организм получает необходимые витамины и минералы. Многие худеющие люди, однако, зачастую боятся употреблять в пищу фрукты, потому что они могут содержать много сахаров и быстро усваивающихся углеводов. Поэтому диетолог порекомендовала включать в рацион низкоуглеводные фрукты, которые содержат около пяти граммов чистых углеводов на порцию.

В перечень полезных фруктов для худеющих вошли арбузы, яблоки, грейпфруты, абрикосы, груши и персики. Также Алдонина посоветовала есть ягоды — ежевику, чернику, клубнику и малину, сообщает «Медикфорум».

Каждый человек может похудеть не только благодаря правильному питанию. Нередко избавиться от излишних килограммов удается с помощью сладостей и булок. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

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