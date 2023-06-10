Лето — время салатов: четыре полезных рецепта
Лето — отличное время включить в свой рацион больше клетчатки, которая поможет здоровью ЖКТ. Капуста, редис, салатные листья, хрустящие огурчики — все эти ингредиенты помогут не только разнообразить еду, но и освободить ваше время, ведь готовить овощные салаты буквально несколько минут.
Корейский салат из кабачков и моркови
- Кабачок — 2 шт
- Болгарский перец — 2 шт
- Морковь — 2 шт
- Лук — 1 шт
- Петрушка — 1 пучок
- Чеснок — 4 зубчика
- Соль — 2 ч. л.
- Острый перец — 1 ч. л.
- Уксус — 2 ч. л.
- Соевый соус — 3 ст. л.
- Сахар — 2 ч. л.
- Кунжут — 10 г
- Растительное масло — 70 мл
Процесс приготовления:
Кабачки нарезать тонкой соломкой и посолить. Оставить мариноваться на 30 минут.
Морковь очистить и натереть на терке для корейской моркови. Посолить и оставить мариноваться на 30 минут.
Болгарский перец нарезать тонкой соломкой. Петрушку мелко порубить, а чеснок пропустить через пресс.
Лук нарезать полукольцами и обжарить на растительном масле.
В большой глубокой миске соединить все овощи.
Добавить острый перец, сахар, уксус, соевый соус, кунжут и жаренный лук вместе с маслом.
Легкий овощной салат
- Молодая капуста — 0,5 кочана
- Редис — 6 шт
- Огурец — 3 шт
- Зеленый лук — 1 пучок
- Яйцо — 3 шт
- Сметана — 130 г
- Подсолнечное масло — 2 ст. л.
- Горчица — 1 ч. л.
- Соль, перец — по вкусу
- Сок половинки лимона
Процесс приготовления:
Тонко нашинковать капусту.
Мелко порубить укроп и зеленый лук, смешать с капустой, чуть посолить и перемешать.
Яйца отварить, очистить и крупно порубить.
Редис нарезать полукольцами.
Огурцы, не очищая, нарезать кружками или половинками кружков.
Смешать все подготовленные ингредиенты, добавить сметану, масло, сок лимона и специи.
Свежий грузинский салат
- Огурец — 2 шт
- Яблоко — 1 шт
- Лимонный сок — 1 ч. л.
- Укроп — пара веточек
- Чеснок — 1 зубчик
- Соль — по вкусу
- Оливковое масло — 1 ч. л.
Процесс приготовления:
Яблоко и огурцы натереть на терке для корейской моркови или нарезать соломкой.
Чеснок измельчить, укроп мелко покрошить и добавить в салат.
В салат по вкусу добавить соль, лимонный сок, перемешать. Затем заправить маслом.
Салат с булгуром
- Булгур — 50 г
- Помидор — 1 шт
- Мята, кинза, зеленый лук — по 0,5 пучка
- Лимонный сок — 1 ст. л.
- Оливковое масло — 0,5 ст. л.
- Перец чили — по вкусу
Процесс приготовления:
Булгур залить кипятком на 20 минут и накрыть крышкой.
Всю зелень мелко нарубить, помидор порезать кубиками. От перца чили отрезать один кружок и измельчить ножом.
С булгура слить воду, добавить нарезанные помидор, зелень и перчик. Посолить по вкусу.
Заправить салат лимонным соком и оливковым маслом. Хорошо перемешать.