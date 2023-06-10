$82.64+0.5589.01+0.97

Лето — время салатов: четыре полезных рецепта

Лето — отличное время включить в свой рацион больше клетчатки, которая поможет здоровью ЖКТ. Капуста, редис, салатные листья, хрустящие огурчики — все эти ингредиенты помогут не только разнообразить еду, но и освободить ваше время, ведь готовить овощные салаты буквально несколько минут.

Лето — время салатов: четыре полезных рецепта
© Eva.ru

Корейский салат из кабачков и моркови

Видео дня
Ингредиенты:
  • Кабачок — 2 шт
  • Болгарский перец — 2 шт
  • Морковь — 2 шт
  • Лук — 1 шт
  • Петрушка — 1 пучок
  • Чеснок — 4 зубчика
  • Соль — 2 ч. л.
  • Острый перец — 1 ч. л.
  • Уксус — 2 ч. л.
  • Соевый соус — 3 ст. л.
  • Сахар — 2 ч. л.
  • Кунжут — 10 г
  • Растительное масло — 70 мл

Процесс приготовления:

Кабачки нарезать тонкой соломкой и посолить. Оставить мариноваться на 30 минут.

Морковь очистить и натереть на терке для корейской моркови. Посолить и оставить мариноваться на 30 минут.

Болгарский перец нарезать тонкой соломкой. Петрушку мелко порубить, а чеснок пропустить через пресс.

Лук нарезать полукольцами и обжарить на растительном масле.

В большой глубокой миске соединить все овощи.

Добавить острый перец, сахар, уксус, соевый соус, кунжут и жаренный лук вместе с маслом.

Легкий овощной салат

Ингредиенты:
  • Молодая капуста — 0,5 кочана
  • Редис — 6 шт
  • Огурец — 3 шт
  • Зеленый лук — 1 пучок
  • Яйцо — 3 шт
  • Сметана — 130 г
  • Подсолнечное масло — 2 ст. л.
  • Горчица — 1 ч. л.
  • Соль, перец — по вкусу
  • Сок половинки лимона

Процесс приготовления:

Тонко нашинковать капусту.

Мелко порубить укроп и зеленый лук, смешать с капустой, чуть посолить и перемешать.

Яйца отварить, очистить и крупно порубить.

Редис нарезать полукольцами.

Огурцы, не очищая, нарезать кружками или половинками кружков.

Смешать все подготовленные ингредиенты, добавить сметану, масло, сок лимона и специи.

Свежий грузинский салат

Ингредиенты:
  • Огурец — 2 шт
  • Яблоко — 1 шт
  • Лимонный сок — 1 ч. л.
  • Укроп — пара веточек
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Соль — по вкусу
  • Оливковое масло — 1 ч. л.

Процесс приготовления:

Яблоко и огурцы натереть на терке для корейской моркови или нарезать соломкой.

Чеснок измельчить, укроп мелко покрошить и добавить в салат.

В салат по вкусу добавить соль, лимонный сок, перемешать. Затем заправить маслом.

Салат с булгуром

Ингредиенты:
  • Булгур — 50 г
  • Помидор — 1 шт
  • Мята, кинза, зеленый лук — по 0,5 пучка
  • Лимонный сок — 1 ст. л.
  • Оливковое масло — 0,5 ст. л.
  • Перец чили — по вкусу

Процесс приготовления:

Булгур залить кипятком на 20 минут и накрыть крышкой.

Всю зелень мелко нарубить, помидор порезать кубиками. От перца чили отрезать один кружок и измельчить ножом.

С булгура слить воду, добавить нарезанные помидор, зелень и перчик. Посолить по вкусу.

Заправить салат лимонным соком и оливковым маслом. Хорошо перемешать.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители