Лето — время салатов: четыре полезных рецепта

Лето — отличное время включить в свой рацион больше клетчатки, которая поможет здоровью ЖКТ. Капуста, редис, салатные листья, хрустящие огурчики — все эти ингредиенты помогут не только разнообразить еду, но и освободить ваше время, ведь готовить овощные салаты буквально несколько минут.

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Корейский салат из кабачков и моркови

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Кабачок — 2 шт

Болгарский перец — 2 шт

Морковь — 2 шт

Лук — 1 шт

Петрушка — 1 пучок

Чеснок — 4 зубчика

Соль — 2 ч. л.

Острый перец — 1 ч. л.

Уксус — 2 ч. л.

Соевый соус — 3 ст. л.

Сахар — 2 ч. л.

Кунжут — 10 г

Растительное масло — 70 мл Ингредиенты:

Процесс приготовления:

Кабачки нарезать тонкой соломкой и посолить. Оставить мариноваться на 30 минут.

Морковь очистить и натереть на терке для корейской моркови. Посолить и оставить мариноваться на 30 минут.

Болгарский перец нарезать тонкой соломкой. Петрушку мелко порубить, а чеснок пропустить через пресс.

Лук нарезать полукольцами и обжарить на растительном масле.

В большой глубокой миске соединить все овощи.

Добавить острый перец, сахар, уксус, соевый соус, кунжут и жаренный лук вместе с маслом.

Легкий овощной салат

Молодая капуста — 0,5 кочана

Редис — 6 шт

Огурец — 3 шт

Зеленый лук — 1 пучок

Яйцо — 3 шт

Сметана — 130 г

Подсолнечное масло — 2 ст. л.

Горчица — 1 ч. л.

Соль, перец — по вкусу

Сок половинки лимона Ингредиенты:

Процесс приготовления:

Тонко нашинковать капусту.

Мелко порубить укроп и зеленый лук, смешать с капустой, чуть посолить и перемешать.

Яйца отварить, очистить и крупно порубить.

Редис нарезать полукольцами.

Огурцы, не очищая, нарезать кружками или половинками кружков.

Смешать все подготовленные ингредиенты, добавить сметану, масло, сок лимона и специи.

Свежий грузинский салат

Огурец — 2 шт

Яблоко — 1 шт

Лимонный сок — 1 ч. л.

Укроп — пара веточек

Чеснок — 1 зубчик

Соль — по вкусу

Оливковое масло — 1 ч. л. Ингредиенты:

Процесс приготовления:

Яблоко и огурцы натереть на терке для корейской моркови или нарезать соломкой.

Чеснок измельчить, укроп мелко покрошить и добавить в салат.

В салат по вкусу добавить соль, лимонный сок, перемешать. Затем заправить маслом.

Салат с булгуром

Булгур — 50 г

Помидор — 1 шт

Мята, кинза, зеленый лук — по 0,5 пучка

Лимонный сок — 1 ст. л.

Оливковое масло — 0,5 ст. л.

Перец чили — по вкусу Ингредиенты:

Процесс приготовления:

Булгур залить кипятком на 20 минут и накрыть крышкой.

Всю зелень мелко нарубить, помидор порезать кубиками. От перца чили отрезать один кружок и измельчить ножом.

С булгура слить воду, добавить нарезанные помидор, зелень и перчик. Посолить по вкусу.