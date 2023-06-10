Готовим творожную запеканку со сливками

Если вы любите запеканки, но никогда не пробовали к творогу добавлять сливки, нужно срочно это исправить. Предлагаем рецепт, которым вы точно останетесь довольны. Однако предупреждаем, что у вас наверняка не получится сфотографировать результат — такую запеканку очень быстро съедят.

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Ингредиенты:

Творог 9% — 750 г

Яйца — 3 шт

Сахар — 90 г

Сливки 33% — 150 мл

Соль — 1/2 ч.л. соли

Ванильный сахар — 10 г

2-2,5 ст.л кукурузного крахмала (ориентируйтесь на консистенцию творога)

Сливочное масло для смазывания формы

Сметана — 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Весь творог выложить в глубокую миску, добавить сахар, соль, ванильный сахар, разбить 3 яйца, сливки, затем хорошо взбить подгружным блендером до однородной массы. В полученную массу добавьте крахмал.

Если творог жидковат, то крахмала необходимо проложить чуть больше. Все хорошо перемешать.

Форму смазать сливочным маслом, выложите творожную массу, разровнять, сверху смазать сметаной.

Выпекать при температуре 180 градусов 45-60 минут, в зависимости от размера выбранной вами формы.