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Диетолог Соломатина рассказала, какая сезонная ягода замедляет старение

Земляника делает крепче иммунитет, нейтрализует клетки рака и замедляет старение. Об этом "Вечерней Москве" рассказала диетолог Елена Соломатина.

По словам специалиста, земляника полезна людям с воспалением в желудке и желчном пузыре. Ягода, говорит диетолог, приводит в норму обмен веществ.

У земляники также есть противовоспалительное, потогонное, антимикробное и мочегонное действие. В сутки не рекомендуется съедать больше 0,5 килограмма ягоды.

Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

Диетолог Соломатина перечислила фрукты и ягоды с большим количеством пестицидов

Ранее "Рамблер" писал об опасности ранних ягод.

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