Диетолог Соломатина рассказала, какая сезонная ягода замедляет старение
Земляника делает крепче иммунитет, нейтрализует клетки рака и замедляет старение. Об этом "Вечерней Москве" рассказала диетолог Елена Соломатина.
По словам специалиста, земляника полезна людям с воспалением в желудке и желчном пузыре. Ягода, говорит диетолог, приводит в норму обмен веществ.
У земляники также есть противовоспалительное, потогонное, антимикробное и мочегонное действие. В сутки не рекомендуется съедать больше 0,5 килограмма ягоды.Елена СоломатинаВрач-диетолог
Ранее "Рамблер" писал об опасности ранних ягод.
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