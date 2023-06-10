Эксперты рассказали, как выбрать мороженое
Роспотребнадзор рекомендует сначала, как и при покупке любого другого продукта, проверить целостность упаковки, этикетку и сроки годности мороженого. А также обратить внимание на компоненты.
Эксперты отмечают, что мороженое с добавлением растительных жиров должно обозначаться производителем как "мороженое растительно-сливочное" или "мороженое с растительным жиром".
Выделяют следующие виды мороженого:
- молочное – не более 7,5% молочного жира;
- сливочное – 8–11,5% молочного жира;
- пломбир – не менее 12% молочного жира;
- кисломолочное – не более 7,5% молочного жира;
- с заменителем молочного жира (смеси молочного и растительного жиров) – не более 12% массовой доли молочного жира.
При этом вес порции должен быть указан в граммах.
Отмечается, что в мороженом есть стабилизаторы и загустители. Они помогают держать форму продукту.
Следующие ингредиенты являются допустимыми:
- камедь рожкового дерева (Е410);
- гуаровая камедь (Е412);
- ксантановая камедь (Е415);
- камедь тары (Е417);
- пектин (Е440);
- желатин;
- альгинат натрия (Е401) и другие.
Также можно выбрать продукт с более натуральными ингредиентами – желатином или агар-агаром.
В надзорном ведомстве отметили, что стоит обратить внимание и на цвет мороженого. Чем выше процент жирности, тем оно желтее. Если цвет неоднородный — это может означать, что на производстве мороженую массу плохо перемешали с натуральной добавкой или красителем.