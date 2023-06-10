Эксперты рассказали, как выбрать мороженое

Роспотребнадзор рекомендует сначала, как и при покупке любого другого продукта, проверить целостность упаковки, этикетку и сроки годности мороженого. А также обратить внимание на компоненты.

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Эксперты отмечают, что мороженое с добавлением растительных жиров должно обозначаться производителем как "мороженое растительно-сливочное" или "мороженое с растительным жиром".

Выделяют следующие виды мороженого:

- молочное – не более 7,5% молочного жира;

- сливочное – 8–11,5% молочного жира;

- пломбир – не менее 12% молочного жира;

- кисломолочное – не более 7,5% молочного жира;

- с заменителем молочного жира (смеси молочного и растительного жиров) – не более 12% массовой доли молочного жира.

При этом вес порции должен быть указан в граммах.

Отмечается, что в мороженом есть стабилизаторы и загустители. Они помогают держать форму продукту.

Следующие ингредиенты являются допустимыми:

- камедь рожкового дерева (Е410);

- гуаровая камедь (Е412);

- ксантановая камедь (Е415);

- камедь тары (Е417);

- пектин (Е440);

- желатин;

- альгинат натрия (Е401) и другие.

Также можно выбрать продукт с более натуральными ингредиентами – желатином или агар-агаром.