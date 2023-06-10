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Врач Акчекен рассказала, сколько мороженого можно съесть без вреда для здоровья

Мороженое является десертом с высокой питательной ценностью. Специалист по питанию и диетологии Элиф Акчекен рассказала, чем полезен этот продукт и сколько мороженого можно съедать в день без вреда для здоровья.

Врач рассказала, сколько мороженого можно съесть без вреда для здоровья
© Слово и дело

По словам специалиста, мороженое полезно для организма, так как в его составе много кальция, витаминов А, В, D, фосфор, магний, калий, натрий и другие минералы. Однако чрезмерное употребление этого десерта может привести к сахарному диабету и сердечно-сосудистым заболеваниями.

«Лица, не имеющие проблем со здоровьем, могут употреблять два шарика мороженого два-три раза в неделю, а те, кто находится в процессе похудения, могут позволить себе два шарика мороженого один раз в неделю с оглядкой на состав лакомства», — объяснила диетолог в беседе с турецким изданием Cumhuriyet.

Она также предостерегла, что при употреблении мороженого в стаканчике, рожке или с соусом можно набрать дополнительные калории. Акчекен посоветовала выбирать вместо магазинного домашнее или кондитерское мороженое без добавок, с натуральными подсластителями.

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