Врач рассказала, сколько мороженого можно съесть без вреда для здоровья

Мороженое является десертом с высокой питательной ценностью. Специалист по питанию и диетологии Элиф Акчекен рассказала, чем полезен этот продукт и сколько мороженого можно съедать в день без вреда для здоровья.

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По словам специалиста, мороженое полезно для организма, так как в его составе много кальция, витаминов А, В, D, фосфор, магний, калий, натрий и другие минералы. Однако чрезмерное употребление этого десерта может привести к сахарному диабету и сердечно-сосудистым заболеваниями.

«Лица, не имеющие проблем со здоровьем, могут употреблять два шарика мороженого два-три раза в неделю, а те, кто находится в процессе похудения, могут позволить себе два шарика мороженого один раз в неделю с оглядкой на состав лакомства», — объяснила диетолог в беседе с турецким изданием Cumhuriyet.