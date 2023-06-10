В чём польза семечек подсолнечника и как они способствуют похудению

Добавьте его в свой рацион в качестве закуски или к основным блюдам.

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Нутриентный состав

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Семечки содержат полезные питательные вещества, в том числе необходимые для здорового пищеварения жиры, минералы и антиоксиданты.

В чём польза для здоровья

В последние годы проводился ряд исследований влияния подсолнечных семечек на здоровье. Рассмотрим некоторые из них.

Защитное действие

Благодаря содержащимся в семенах фенолу, дубильным веществам и сапонинам их употребление может способствовать:

Эти выводы пока носят исследовательский характер, для уточнения влияния на человека требуются дополнительные работы.

Также семена предотвращают развитие желчнокаменной болезни, поскольку стимулируют желчеотток. Кроме того, нормализуют работу кишечника за счёт пищевых волокон в составе и понижают кислотность желудка.

Антиоксидантное действие

Семечки богаты антиоксидантами и могут быть хорошей добавкой к пище для оздоровления рациона при таких заболеваниях, как:

Люди не могут синтезировать витамин Е самостоятельно и принимают его только извне, с пищей. Поэтому добавление семян подсолнуха в рацион — хороший способ повысить уровень этого микроэлемента в вашем организме, если это необходимо.

Противохолестериновое действие

Исследования показывают, что семена подсолнечника эффективны в борьбе с высоким уровнем холестерина.

Испытуемым одного из эксперимента предлагалось принимать концентрированный экстракт продукта. Всего принимали участие 50 человек с повышенной массой тела.

Результаты показали, что экстракт семян снижает уровень холестерина в крови и способствует снижению массы тела и жировой массы в частности.

Параллельно участникам исследования предложили значительно урезать количество потребляемых калорий (на 500 ккал меньше), поэтому пока не очень ясно, какую роль сыграл бы продукт в ситуации без резкого изменения дневного калоража.

Дерматологическое действие

Семена подсолнуха содержат омега-6-ненасыщенные жирные кислоты, необходимые для здоровой кожи. Эти кислоты не вырабатываются в организме и считаются незаменимыми. Их дефицит значительно влияет на функцию и внешний вид нашего самого большого органа.

Причём они содержатся и в жареных, и в сырых семечках.

Добавление источников незаменимых жирных кислот в рацион способно уменьшить эффекты старения кожи.