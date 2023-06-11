Какие продукты усиливают запах пота

Диетолог Бородина: шпинат усиливает выработку пота и придаёт ему рыбный запах. То же самое происходит из-за свёклы или сои, рассказала врач. При их переваривании в организме выделяется триметиламин, который и создаёт специфический запашок. Поэтому летом с некоторыми салатиками и блюдами, вроде селёдки под шубой надо быть осторожнее. Но есть и другие продукты, из-за которых человек начинает плохо пахнуть.

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Увы, летом каждый из нас может вспотеть, причём в самом неподходящем месте. Неприятный запах усиливается из-за употребления определённых продуктов, и это не только алкоголь.

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Говядина, свинина и баранина

Красное мясо медленно переваривается. Для его переработки организм задействует специальные пищеварительные реагенты, рассказала «Фонтанке» врач-диетолог Ирина Бородина. Кишечник всасывает продукты расщепления белка, а те потом попадают в пот, смешиваются с бактериями и создают неприятный запах.

«Аромат тела может изменяться и сохраняться таким до нескольких дней», — предупредила специалист. Стоит учитывать это, отправляясь на шашлыки.

Чеснок, лук и ароматные специи

Бородина рассказала, что при переваривании чеснока выделяются серосодержащие газы. Из-за них кожа несколько дней плохо пахнет. То же самое относится к некоторым специям — карри, тмину и кумину (зире).

Лук же усиливает запах пота из-за содержания эфирных масел. Как и все острые приправы, он увеличивает теплоотдачу. Языковые рецепторы воспринимают острое как нечто горячее и дают соответствующий сигнал мозгу. В итоге пот выделяется сильнее.

Кофе

Как и острые блюда, горячий кофе тоже усиливает потоотделение. Но вдобавок к этому кофеин активизирует работу потовых желёз. Бородина посоветовала пить не больше двух чашек в день.

Болезни

Сильная потливость и неприятный запах появляются не только из-за еды. Человек может потеть даже там, где прохладно. Так бывает при проблемах с щитовидной железой, объяснила эндокринолог-андролог Зухра Павлова.

По её словам, у женщин потливость может говорить о сбоях в выработке половых гормонов, а именно эстрадиола. Также может измениться чувствительность рецепторов к эстрогенам. Мужчины начинают ненормально сильно потеть из-за нарушения баланса гормона дигидротестостерона в крови. Подробнее о болезнях, из-за которых потеет человек, мы рассказывали здесь.

Запах пота тоже может указывать на заболевания.