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Сколько черешни можно съесть за раз

Сезон черешни – в самом разгаре. Длится он не так долго, поэтому многие хотят вдоволь насытиться этой ароматной, вкусной ягодой. Врач-терапевт, диетолог пояснила – чем полезна черешня и можно ли её есть «тазиками»?

Сколько черешни можно съесть за раз
© Сибмеда

Диетолог и терапевт НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Софья Елиашевич прокомментировала, что получить «передозировку» черешней сложно, так как она содержит водорастворимые витамины. Водорастворимые витамины не создают запасов в организме, и то лишнее, что человек употребил, выводится с мочой.

В 100 г черешни содержится 1,1 г белка, 0,4 г полиненасыщенных жиров, 10,6 г углеводов, 1,1 г пищевых волокон, 0,6 г органических кислот, 85,7 г воды. Мякоть черешни богата витаминами группы В, РР, витамином С, биотином, флавоноидными гликозидами, а также содержит соли железа, цинка и калия. Черешня обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, регулирует липидный обмен, положительно влияет на микробиом и замедляет старение.

При этом, 1 кг черешни в среднем содержит более 500 ккал, в чашке черешни находится до 15 г углеводов. Поэтому, избыточное потребление этой ягоды – более 400 г в день – может сказаться на снижении массы тела при ожирении, например.

Кроме того, лакомясь черешней или другими ягодами и фруктами, стоит помнить: есть их желательно в течение дня, промежуточных приёмах пищи, в периоды активности – но не оставлять на вечер.

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