Гастроэнтеролог рассказала, как правильно выбирать клубнику и черешню

Гастроэнтеролог рассказала, как правильно выбирать клубнику, черешню и смородину
Кандидат медицинских наук, заведующая отделением гастроэнтерологии Татьяна Селиверстова рассказала РИАМО, как выбрать ягоды, чтобы принести пользу организму.
Одна из первых летних ягод – клубника, которая содержит много антиоксидантов, витаминов группы С и В. Сезоном ягоды считается конец мая – июль. Ягода должна быть природного красного цвета, рыхлая и сухая. У сладкой обычно отходит немного хвостик.
Если клубника бордового цвета, она может быть окрашена, поэтому ее необходимо как можно тщательнее промывать, желательно в трех водах. Белых или зеленых пятен на ягоде быть не должно. Чтобы проверить количество нитритов, врач рекомендует требовать у продавца экспертное заключение качества продукта.Черешня хорошо помогает от повышенного давления. Кроме того, это «чистая» клетчатка, то есть ягода хорошо прочищает желудочно-кишечный тракт и богата витаминами С, А, Р.
Чем ягода темнее, тем в ней больше органических кислот, каротиноидов и полезных веществ – антоцианов, пояснила Селиверстова. Чтобы обезопасить себя от нитратов в черешне, в миску с проточной водой нужно добавить чайную ложку соли и поместить в этот раствор ягоды на час.
Красная смородина особенно полезна для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Она помогает снизить количество соли в организме и предотвратить образование тромбов. А по количеству йода эта ягода может конкурировать даже с йодированной солью.
По словам специалиста, красная смородина не накапливает нитраты в большом количестве, поэтому при наличии экспертного заключения от продавца можно смело наслаждаться ее вкусовыми качествами.
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