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Аромат, упругость, глянцевый блеск: как выбрать хорошую черешню

Черешня — один из самых популярных сезонных продуктов в июне. О том, где ее покупать и как правильно выбрать, mos.ru рассказали в пресс-службе столичного Комитета ветеринарии.

Аромат, упругость, глянцевый блеск: как выбрать хорошую черешню
© Mos.ru

Свежую и вкусную черешню можно отличить по нескольким признакам. Прежде всего стоит обратить внимание на внешний вид. Ягода должна быть упругой, а кожица — без вмятин и трещин, с характерным глянцевым блеском. Это указывает на то, что урожай собрали недавно.

«При выборе также обращайте внимание на наличие приятного аромата и плодоножки. Отсутствие последней чревато тем, что через место ее прикрепления к ягоде могут проникнуть грязь и микробы. При этом сама плодоножка должна быть крепкой и зеленой», — рассказала Надежда Кнутова, ветеринарный эксперт государственной лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы ярмарки на Профсоюзной улице.

На рынках и ярмарках Москвы перед продажей фрукты и ягоды проходят обязательную ветеринарно-санитарную экспертизу, которая подтверждает, что они не представляют никакой опасности для здоровья покупателей. Именно поэтому приобретать продукты растительного происхождения рекомендуется только в установленных торговых местах.

«Черешня в обязательном порядке проходит органолептическую оценку ветеринарными специалистами. По итогам экспертизы выдается заключение о том, что продукция пригодна для употребления. Столичные покупатели имеют право убедиться, что у продавца есть соответствующий документ», — отметили в городском Комитете ветеринарии.

Ветеринарно-санитарную экспертизу продукции растительного и животного происхождения на рынках и ярмарках Москвы эксперты проводят в течение всего года. С начала этого года успели проверить более 20 тысяч тонн ягод и фруктов.

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