Три продукта, от которых надо отказаться, чтобы похудеть к отпуску

Доктор Майкл Мосли, медик и телеведущий, назвал три вида продуктов, которые нужно исключить из рациона, чтобы сбросить вес.

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При похудении, по словам доктора Майкла Мосли, нужно сразу же отказаться от трёх видов продуктов или хотя бы сократить их потребление.

Сахар. Старайтесь не есть сладости, различные сладкие напитки и десерты, а также сухие завтраки.

Крахмалистые углеводы. К ним относятся белый хлеб, белые макароны, картофель, белый рис. Вместо этого перейдите на цельнозерновые продукты. Это чечевица, нут, коричневый рис и т.п.

Ультраобработанная пища. Такая еда включает гамбургеры, куриные наггетсы, пиццу, чипсы, хот-доги, расфасованные блюда, мороженое массового производства, сладости, энергетические батончики, хлебобулочные изделия, печенье, маргарин и почти всё из фастфуда.

Лучший вариант для завтрака при снижении веса - это яйца, говорит специалист. А другими хорошими источниками белка являются фрукты, овощи, бобовые, орехи, фасоль, рыба.