Семь научно доказанных преимуществ ананаса для здоровья

Ананас отличается высоким содержанием самых разных полезных веществ. В том числе витамина С, магния, марганца, фолиевой кислоты. И вот почему всё-таки летом стоит есть этот фрукт.

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Улучшение пищеварения. Учёные выяснили, что это происходит за счёт фермента бромелайна. А ещё в ананасе много клетчатки, что тоже способствует здоровому пищеварению.

Помощь при артрите. Полностью избавиться от этого заболевания нельзя, но можно уменьшить дискомфорт и боль. Помочь в этом может всё тот же фермент бромелайн.

Заряд витамина С. В одной чашке ананаса - витамина С больше, чем в апельсине среднего размера (79 мг против 69 мг). Суточная доза этого витамина составляет 75 мг для женщин и 90 мг для мужчин.

Укрепление иммунной системы. Всё потому, что в состав ананаса входят витамин С и бромелайн.

Снижение веса. Ананас - идеальная закуска для похудения, так как он обладает натуральной сладостью и содержит много клетчатки. В одной чашке ананасов - всего 82 ккал, менее 1 г жира, 2 г клетчатки, 16 г натурального сахара.

Заряд антиоксидантов. Эти антиоксиданты называются флавоноидами. Причём эффект именно от тех, что содержатся в ананасе, длится дольше, чем обычно.