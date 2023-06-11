Эндокринолог назвала полезные для мозга продукты

Эндокринолог Зухра Павлова рассказала, какие продукты полезны для мозга.

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«Зеленый горошек – свежий и замороженный (реже консервированный). В нем много тиамина (витамина В1), который, если упрощенно говорить, улучшает нашу память», – пишет врач в своем телеграм-канале.

Павлова посоветовала добавлять этот продукт в омлет, салаты или употреблять в качестве гарнира.

Также стоит присмотреться, по ее словам, к отварному или запеченному мясу птицы. Оно содержит триптофан, который вырабатывает серотонин и улучшает работу нервных клеток.

Добавить в рацион можно и морскую жирную рыбу – лосось, скумбрию, сельдь. Это поставщики жирных кислот Омега-3 и Омега-6, которые очень важны для нормальной работы мозга.