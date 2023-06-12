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"Что можно и нельзя пить в жару": врачи назвали идеальный напиток для лета

В жаркую погоду больше хочется пить. Как правильно бороться с жаждой, какие напитки в жару идеальны и с какими лучше повременить, рассказали эксперты телеканала "Доктор".

Врачи назвали идеальный напиток для лета
© Российская Газета

Почему не стоит пить эти напитки:

1. Напитки с сахаром, в том числе с фруктозой - в их числе газировка, сладкий чай, соки, смузи и молочные коктейли. Сахар только усиливает жажду.

2. Кофеин перегружакт сердечно-сосудистую систему и обладает мочегонным эффектом, еще больше обезвоживает организм. Поэтому не пьем крепкий чай, кофе, энергетики.

3. Алкоголь - не для жаркого времени года. Даже слабоалкогольные пиво, сидр и коктейли со льдом усиливают обезвоживание и нагружают сердце и сосуды, повышают артериальное давление, а вместе с ним риск инфаркта и инсульта.

Идеальные напитки для жары:

чистая вода,морсы, компоты, домашние лимонады с цитрусовыми без добавленного сахара - эффективно утолят жажду без побочных эффектов,слабый теплый зеленый чай поможет и напиться, и охладиться - за счет усиления потоотделения,тан или айран - слабосоленый кисломолочный напиток хорошо утоляет жажду и помогает восстановить минеральный баланс, компенсируя микроэлементы, потерянные с потом.

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