Врачи назвали идеальный напиток для лета

В жаркую погоду больше хочется пить. Как правильно бороться с жаждой, какие напитки в жару идеальны и с какими лучше повременить, рассказали эксперты телеканала "Доктор".

© Российская Газета

Почему не стоит пить эти напитки:

1. Напитки с сахаром, в том числе с фруктозой - в их числе газировка, сладкий чай, соки, смузи и молочные коктейли. Сахар только усиливает жажду.

2. Кофеин перегружакт сердечно-сосудистую систему и обладает мочегонным эффектом, еще больше обезвоживает организм. Поэтому не пьем крепкий чай, кофе, энергетики.

3. Алкоголь - не для жаркого времени года. Даже слабоалкогольные пиво, сидр и коктейли со льдом усиливают обезвоживание и нагружают сердце и сосуды, повышают артериальное давление, а вместе с ним риск инфаркта и инсульта.

Идеальные напитки для жары: