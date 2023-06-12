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Нутрициолог Строков рассказал о пользе фисташек

Врач-нутрициолог Игорь Строков рассказал, почему фисташки полезнее очищенного миндаля. По его словам, эти орехи являются одним из немногих растительных продуктов, обеспечивающих организм всеми девятью аминокислотами, которые он не может производить сам.

Врач рассказал о неожиданной пользе фисташек
© Вечерняя Москва

Также фисташки помогают в похудении и регулируют уровень сахара в крови. Несколько исследований доказали, что регулярное употребление этого продукта в течение как минимум месяца может помочь снизить кровяное давление.

Фисташки не только самые низкокалорийные по сравнению с другими орехами, но и очень сытные, так как наполнены клетчаткой, белком и ненасыщенными жирными кислотами, пояснил Строков.

Он предупредил, что есть эти орехи нужно до пятидесяти штук и избегать соленого варианта, сообщает «МедикФорум».

Диетолог Пегова рассказала, чем полезны фисташки. По ее словам, это не только вкусная закуска, но и невероятно полезный орех. Он содержит множество витаминов и минералов, которые способствуют улучшению здоровья и являются профилактикой различных заболеваний.

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