Нутрициолог назвала улучшающие состояние кожи продукты

Нутрициолог Мельникова посоветовала есть авокадо, чтобы улучшить состояние кожи. Этот продукт и ещё два других отлично влияют на здоровье в целом, а тем, у кого есть проблемы с кожей, стоит присмотреться к ним ещё внимательнее. Они избавляют её от сухости, могут снизить риск развития воспалений, защитить от солнца и много чего ещё. Подробнее о чудодейственных свойствах еды Марина Мельникова рассказала в беседе с Life.ru.

© Секрет Фирмы

Первым в списке значится авокадо. В нём много витаминов А, С и Е, а также незаменимых жирных кислот. Они питают кожу и защищают её от повреждений, а ещё уменьшают воспаления и покраснения. А антиоксиданты, которыми богато авокадо, предотвращают развитие морщин, замедляя старение. Помимо прочего, в зелёных плодах есть лютеин — он улучшает цвет лица и уменьшает тёмные круги под глазами.

Лосось тоже богат омега-3 жирными кислотами, оздоровляющими кожу и снижающими воспаления. В этой рыбке полно цинка, селена, железа, витаминов A и D — они помогают поддерживать баланс жиров в коже. Кроме того, лосось сокращает морщинки, пигментные пятна и защищает от ультрафиолета.