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Нутрициолог Мельникова посоветовала есть авокадо, чтобы улучшить состояние кожи

Нутрициолог Мельникова посоветовала есть авокадо, чтобы улучшить состояние кожи. Этот продукт и ещё два других отлично влияют на здоровье в целом, а тем, у кого есть проблемы с кожей, стоит присмотреться к ним ещё внимательнее. Они избавляют её от сухости, могут снизить риск развития воспалений, защитить от солнца и много чего ещё. Подробнее о чудодейственных свойствах еды Марина Мельникова рассказала в беседе с Life.ru.

Нутрициолог назвала улучшающие состояние кожи продукты
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Первым в списке значится авокадо. В нём много витаминов А, С и Е, а также незаменимых жирных кислот. Они питают кожу и защищают её от повреждений, а ещё уменьшают воспаления и покраснения. А антиоксиданты, которыми богато авокадо, предотвращают развитие морщин, замедляя старение. Помимо прочего, в зелёных плодах есть лютеин — он улучшает цвет лица и уменьшает тёмные круги под глазами.

Лосось тоже богат омега-3 жирными кислотами, оздоровляющими кожу и снижающими воспаления. В этой рыбке полно цинка, селена, железа, витаминов A и D — они помогают поддерживать баланс жиров в коже. Кроме того, лосось сокращает морщинки, пигментные пятна и защищает от ультрафиолета.

Последней в списке фигурирует черника. В ягоде много антиоксидантов, которые берегут кожу от повреждений. А коллаген позволяет коже сохранять упругость и эластичность. Витамин Е же защищает кожный покров от солнца.

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