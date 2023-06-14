Как правильно выбрать клубнику и в каком виде ее можно есть

Клубника — одна из самых популярных и вкусных летних ягод. По сути, это культивированная разновидность дикой земляники, которую вывели путем скрещивания еще в XVIII веке.

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На данный момент существует более 300 сортов этой ягоды. На рынках и прилавках супермаркетов покупателю предлагают большой выбор клубники, отличающейся не только по размеру, но и по цвету — от темно-бордового до белого.

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«Лента.ру» рассказывает, действительно ли клубника так полезна и как выбрать качественные ягоды.

Чем полезна клубника?

Врач-диетолог Татьяна Филиппова в беседе в «Лентой.ру» отметила, что в клубнике содержится достаточно много витаминов и минералов, которые положительно влияют на работу нервной системы, укрепляют иммунитет и улучшают зрение. Также клубника обладает антиоксидантами, которые замедляют процессы старения.

Какие питательные вещества содержит клубника: жирорастворимые витамины — А, Е, К;

бета-каротин;

водорастворимые витамины — С, В1, В2, В3 (РР), В4, В5, В6 и В9;

минералы — кальций, железо, магний, фосфор, калий, натрий, цинк, медь, марганец, селен, фтор.

Нутрициолог Наталья Барсюкова в разговоре с «Лентой.ру» рассказала, что содержащийся в ягодах комплекс витаминов группы В как раз поддерживает работу нервной системы, улучшая стрессоустойчивость. Витамины А, Е и К укрепляют волосы, ногти, сетчатку глаза и улучшают состояние кожи. Фруктовые кислоты в составе ягод — распространенный косметический компонент. Поэтому клубника иногда используется как ингредиент в масках для лица.

Кроме того, в составе ягод есть клетчатка, которая улучшает работу кишечника. Еще в клубнике содержится ряд веществ, которые нейтрализуют свободные радикалы, предотвращая развитие воспалений, раковых опухолей и других патологий.

Можно ли есть клубнику в качестве профилактики заболеваний?

Барсюкова подчеркнула, что в составе ягод содержится много питательных веществ скорее в смысле их разнообразия, а не дозировки.

Я к клубнике отношусь немного скептически. Она действительно содержит целый ряд витаминов и минералов, но их дозировка не так велика, чтобы восполнить дефициты или предотвратить авитаминоз, — Наталья Барсюкова, нутрициолог, консультант по питанию, тренер по фитнесу и лечебной физкультуре.

Эксперт подчеркнула, что клубника может стать хорошей добавкой к основному рациону, но есть ее в огромных количествах для профилактики рака, заболеваний желудочно-кишечного тракта или укрепления нервной системы не стоит.

Информация о том, что в составе ягод есть вещества, которые препятствуют развитию опухолей и, например, укрепляют работу сердца — правдива. Однако их не так много, и я не стала бы утверждать, что клубника — однозначно безвредный продукт, — Наталья Барсюкова, нутрициолог, консультант по питанию, тренер по фитнесу и лечебной физкультуре.

Эксперт добавила, что чрезмерное употребление даже свежих ягод скорее навредит организму.

В чем вред клубники?

В первую очередь клубника — это сильный аллерген. Причем, по словам Натальи Барсюковой, помимо истинной аллергии — когда в организме выделяются антитела — у многих людей может проявляться ложная аллергия на клубнику.

Врач аллерголог-иммунолог Анна Власова в беседе с «Лентой.ру» пояснила, что истинная аллергия на клубнику появляется за счет содержащихся в ягодах молекул, идентичных аллергенам березовой пыльцы. Поэтому у людей, которые в период цветения березы испытывают зуд, отеки, жжение и покалывания в области губ и полости рта, — на клубнику, скорее всего, будет похожая реакция.

Могут появляться красные пятна вокруг рта и на шее. Также бывают симптомы аллергического риноконъюнктивита — слезотечение, чихание, обильный насморк, отек век. В такой ситуации стоит незамедлительно обратиться к врачу, — Анна Власова, аллерголог-иммунолог, педиатр.

В большинстве случаев клубника вызывает именно ложную аллергию. Она может проявляться если, например, съесть слишком много ягод. По словам Власовой, клубника обладает веществами, провоцирующими выброс гистамина, который и вызывает реакцию в виде высыпаний на коже, зуда и отеков.

Данная ягода относится к группе продуктов — гистаминолибераторов, также как цитрус или шоколад, — Анна Власова, аллерголог-иммунолог, педиатр.

Поэтому клубника совершенно не подходит для маленьких детей в качестве первого прикорма. По словам Власовой, малышей нужно знакомить с ягодой постепенно, соблюдая ряд правил.

Как ввести клубнику в рацион ребенка:

давать клубнику только после введения основных прикормов;

в идеале употреблять ягоды с собственного огорода;

кормить ребенка клубникой в первой половине дня;

начинать с маленького кусочка и постепенно увеличивать порцию до целой ягоды, детям старше двух-трех лет можно давать до двух-трех ягод в день;

каждый раз оценивать реакцию ребенка на клубнику.

Эксперт подчеркнула, что при термической обработке клубники ее аллергенность снижается.

Помимо аллергиков, с осторожностью к ягодам стоит отнестись людям с диабетом. Гликемический индекс клубники высокий — 40 единиц, при этом гликемическая нагрузка низкая — всего лишь единица. Поэтому ее даже рекомендуют к употреблению при диабете второго типа. Тем не менее злоупотребление ягодами может привести к повышению уровня сахара в крови.

Как клубника влияет на работу желудочно-кишечного тракта?

Еще один момент, на который советует обратить внимание Наталья Барсюкова, — это набор кислот, содержащийся в ягодах. Они могут повышать кислотность желудка и раздражать слизистую.

Людям, страдающим болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, гастритами и язвами клубнику употреблять не стоит.

Слова Барсюковой подтверждает и врач-гастроэнтеролог, эксперт телеканала «Доктор» Алексей Парамонов. По его словам, клубника по-разному влияет на желудочно-кишечный тракт. И это влияние не всегда положительное.

С одной стороны, растительные волокна в составе ягод облегчают пищеварение и снижают риск воспалений кишечника. Однако у людей, например, с рефлюксной болезнью клубника, как и любая ягода, может провоцировать изжогу и другие неприятные симптомы.

При этом Парамонов подчеркнул, что клубника сама по себе не способна вызвать гастрит или язву, так как соляная кислота желудка гораздо более агрессивна, чем органические кислоты в составе ягод.

Наибольший риск плохого самочувствия клубника несет не для желудка, а для тонкой кишки. Дело в том, что она содержит много фруктанов — это разнообразные сахара и многоатомные спирты, которые становятся пищей для бактерий. Если их поступает в организм слишком много, вероятно появление вздутия и диареи, — Алексей Парамонов, врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук.

В целом клубника — это хорошая ягода, однако чтобы она принесла организму пользу, стоит употреблять ее в разумных количествах и тщательно подходить к выбору ягод.

Как выбрать качественную клубнику?

Поскольку клубника — это сезонная ягода, употреблять ее лучше летом, в естественный период созревания. По словам Натальи Барсюковой, ягоды, которые появляются на прилавках ранней весной, осенью и зимой не полезны, а скорее даже опасны для организма. В такой клубнике содержится большое количество токсинов из удобрений и ускорителей роста.

Очевидно, что зимой свежая клубника в супермаркете — привозная. Помимо удобрений, вещества, которыми ягоды обрабатывают уже после сбора для транспортировки, также ничего полезного не несут, — Наталья Барсюкова, нутрициолог, консультант по питанию, тренер по фитнесу и лечебной физкультуре.

По словам эксперта, в идеале нужно есть клубнику со своего огорода или брать ягоды у знакомых дачников. Если такой возможности нет, то, выбирая клубнику на рынке или в магазине, стоит ориентироваться на ряд критериев.

Как выбрать качественную клубнику: ягоды должны выглядеть натурально, без воскового блеска;

размер ягод в лотке должен быть разным — какие-то ягоды больше, какие-то меньше;

у клубники не должно быть резкого запаха, навязчивого фруктового аромата.

Барсюкова подчеркнула, что, если в упаковке все ягоды как на подбор — одинакового размера и без потертостей, — это значит, что их совершенно точно выращивали с применением химикатов.

Есть специальные приборы, которыми можно измерить концентрацию нитратов в овощах и фруктах. Можно прямо в супермаркете подойти, измерить и понять, насколько перед вами хорошая ягода, — Наталья Барсюкова, нутрициолог, консультант по питанию, тренер по фитнесу и лечебной физкультуре.

В каком виде лучше есть клубнику?

Очевидно, что максимум витаминов и минералов содержится в свежей клубнике, купленной в проверенном месте. Однако если клубники захотелось в несезон, лучше купить пакет замороженных ягод, а не тех, которые привозят свежими в пластиковых упаковках.

Наталья Барсюкова подчеркнула, что в процессе заморозки полезные вещества, которыми клубника обладает, сохраняются. Так что в идеале следует купить побольше свежих ягод летом и заморозить самостоятельно, используя вакуумную упаковку. Однако замороженная клубника из супермаркета — тоже хороший вариант.

Компании, которые занимаются заморозкой, делают это как раз в летнее время, когда цена на клубнику ниже. На упаковке указывают дату заморозки. Если это летнее время, можно смело брать, — Наталья Барсюкова, нутрициолог, консультант по питанию, тренер по фитнесу и лечебной физкультуре.

По словам Алексея Парамонова, худший вариант употребления клубники — варенье. В составе ягод и так содержится много сахара, а в клубничном варенье его еще больше.

Летом предпочтительно есть свежую клубнику, в другие сезоны для приготовления разных кулинарных блюд лучше использовать замороженную и сушеную ягоду. Однако делать это лучше без сахара или с минимальным его количеством, — Алексей Парамонов, врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук.

Наталья Барсюкова отметила, что клубника хорошо сочетается с другими фруктами и овощами — есть даже рецепты салатов, в которые добавляется эта ягода. Также ее можно сочетать с мясом — в клубнике содержится кислота и ряд ферментов, которые помогают перевариванию белковой пищи.

А вот с молочными продуктами сочетать клубнику не стоит. Барсюкова подчеркнула, что клубника в йогурте или клубника с творогом — не лучший вариант для пищеварения.