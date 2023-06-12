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Для любителей супа: рецепт рамена с курицей

Если вы любите супы, вы наверняка пробовали рамен — традиционное японское первое блюдо. Это очень сытно и вкусно, а еще его довольно просто приготовить дома, если у вас есть все нужные ингредиенты и бульон.

Для любителей супа: рецепт рамена с курицей
© Eva.ru
Ингредиенты:
  • Для бульона:
  • Куриные окорочка — 3 шт (~600 г)
  • Морковь среднего размера — 1 шт
  • Луковица среднего размера — 1 шт
  • Стебли сельдерея — 2 шт
  • Вода — 2,5 литра
  • Соль — 1 ч.л. без горки или по вкусу
  • Лавровый лист — 1 шт
  • Для супа (на 3 порции):
  • Бульон куриный — 1 литр
  • Филе — 2-3 сваренных куриных окорочков
  • Имбирь свежий — 10-15 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Соевый соус — 30-40 мл
  • Лапша рамен — 125 г
  • Яйца куриные — 3 шт
  • Лук зеленый — несколько перьев
  • Кунжут белый и черный — для подачи
Процесс приготовления:
  1. Куриные окорочка помыть, снять кожу и обрезать лишний жир, если есть. Овощи помыть. Морковь и луковицу почистить, стебли сельдерея разрезать на несколько крупных частей. Сложить в кастрюлю окорочка и овощи, залить водой. Довести до кипения, снять пену, слегка посолить, добавить лавровый лист и варить на медленном огне под крышкой ~1 час.
  2. Бульон процедить, овощи можно выбросить, они не понадобятся. Отделить филе окорочков от костей.
  3. Имбирь и чеснок почистить и нарезать тонкими ломтиками. Положить имбирь и чеснок в 1 литр бульона, добавить соевый соус, довести до кипения и поварить несколько минут. Снять с огня.
  4. Отварить яйца в течение 6 минут после закипания и залить ледяной водой.
  5. Отварить рамен согласно инструкции (6 минут) и промыть холодной водой.
  6. Зеленый лук нарезать, яйца почистить. В каждую тарелку положить рамен, куриное филе, одну или две половинки яйца, залить бульоном, посыпать луком и кунжутом. Подавать горячим.
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