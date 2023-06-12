Для любителей супа: рецепт рамена с курицей
Если вы любите супы, вы наверняка пробовали рамен — традиционное японское первое блюдо. Это очень сытно и вкусно, а еще его довольно просто приготовить дома, если у вас есть все нужные ингредиенты и бульон.
Ингредиенты:
- Для бульона:
- Куриные окорочка — 3 шт (~600 г)
- Морковь среднего размера — 1 шт
- Луковица среднего размера — 1 шт
- Стебли сельдерея — 2 шт
- Вода — 2,5 литра
- Соль — 1 ч.л. без горки или по вкусу
- Лавровый лист — 1 шт
- Для супа (на 3 порции):
- Бульон куриный — 1 литр
- Филе — 2-3 сваренных куриных окорочков
- Имбирь свежий — 10-15 г
- Чеснок — 2 зубчика
- Соевый соус — 30-40 мл
- Лапша рамен — 125 г
- Яйца куриные — 3 шт
- Лук зеленый — несколько перьев
- Кунжут белый и черный — для подачи
Процесс приготовления:
- Куриные окорочка помыть, снять кожу и обрезать лишний жир, если есть. Овощи помыть. Морковь и луковицу почистить, стебли сельдерея разрезать на несколько крупных частей. Сложить в кастрюлю окорочка и овощи, залить водой. Довести до кипения, снять пену, слегка посолить, добавить лавровый лист и варить на медленном огне под крышкой ~1 час.
- Бульон процедить, овощи можно выбросить, они не понадобятся. Отделить филе окорочков от костей.
- Имбирь и чеснок почистить и нарезать тонкими ломтиками. Положить имбирь и чеснок в 1 литр бульона, добавить соевый соус, довести до кипения и поварить несколько минут. Снять с огня.
- Отварить яйца в течение 6 минут после закипания и залить ледяной водой.
- Отварить рамен согласно инструкции (6 минут) и промыть холодной водой.
- Зеленый лук нарезать, яйца почистить. В каждую тарелку положить рамен, куриное филе, одну или две половинки яйца, залить бульоном, посыпать луком и кунжутом. Подавать горячим.