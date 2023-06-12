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Что есть на завтрак, обед и ужин, чтобы избежать обезвоживания в жару

Эксперт по спортивному питанию Роб Хобсон рассказал, что нужно есть и пить в жару, чтобы не столкнуться с обезвоживанием. Это очень важно для здоровья.

Что есть на завтрак, обед и ужин, чтобы избежать обезвоживания
© Ferra.ru

При жаркой погоде, как отметил эксперт Роб Хобсон, важно пить больше воды. Национальная служба здравоохранения Великобритании рекомендует в этом случае выпивать в день более шести-восьми кружек воды.

Существуют также продукты, которые содержат много жидкости, поэтому их тоже полезно употреблять в жару. Среди них - огурец, красный перец, арбуз, молоко, йогурт, томатный соус, яйца. Также много воды в таких блюдах, как суп на бульоне, белая рыба на пару, варёные макароны.

На завтрак можно в жару съесть дыню или грейпфрут. Добавьте к ним овсяные хлопья с молоком и ягодами или йогуртом и свежими фруктами. Кроме того, вы можете сделать коктейль, добавив в молоко свежие либо консервированные фрукты.

На обед съешьте салат, водянистые овощи (помидоры и огурцы) и ягоды (клубника). Вместо салата можно съесть суп гаспачо из помидоров, лука, чеснока.

За ужином лучше попробовать летние запеканки. В них можно добавлять рыбу, мясо, фасоль или бобовые.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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