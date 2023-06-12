Составлен список продуктов, которые подойдут для пикника

Эксперты Food.ru составили список продуктов, которые можно взять в небольшое путешествие и не бояться отравиться.

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Из меню на пикник нужно точно исключить свежую рыбу, мороженое, молочные продукты, выпечку, мясные нарезки, сыр. Они могут быстро испортиться.

Однако взять с собой можно замаринованное мясо, которое через пару часов следует пожарить на мангале.

Также следует включить в меню колбаски или сосиски в заводской упаковке, свежие фрукты и овощи. Только их не нужно мыть и резать, иначе они могут скиснуть по дороге.

Можно взять с собой и хлеб, булочки хлебцы, гренки, крекеры, а также паштеты в заводской упаковке.