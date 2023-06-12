Эти популярные продукты состарят ваш мозг

Питание играет важную роль в поддержании здоровья нашего тела. И это ещё не всё: определённые продукты могут оказывать влияние и на мозг.

© Ferra.ru

Консультант и тренер по мышлению Эмили Макдональд из США предупредила, что определённые продукты могут старить наш мозг. Известно, что это обработанные продукты. Они вызывают туман в голове и забывчивость.

К обработанным пищевым продуктам относят хлопья на завтрак, сыр, хлеб, закуски (пироги, рулеты, чипсы, пирожные), мясные продукты (колбаса, ветчина, салями, бекон, паштет), еда для приготовления в микроволновке или готовые блюда, торты и печенье.

Более ранние исследования связывали потребление ультрапереработанных продуктов с раком, болезнями сердца, диабетом 2 типа и другими проблемами со здоровьем.