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Эти популярные продукты состарят ваш мозг

Питание играет важную роль в поддержании здоровья нашего тела. И это ещё не всё: определённые продукты могут оказывать влияние и на мозг.

Эти популярные продукты состарят ваш мозг
© Ferra.ru

Консультант и тренер по мышлению Эмили Макдональд из США предупредила, что определённые продукты могут старить наш мозг. Известно, что это обработанные продукты. Они вызывают туман в голове и забывчивость.

К обработанным пищевым продуктам относят хлопья на завтрак, сыр, хлеб, закуски (пироги, рулеты, чипсы, пирожные), мясные продукты (колбаса, ветчина, салями, бекон, паштет), еда для приготовления в микроволновке или готовые блюда, торты и печенье.

Более ранние исследования связывали потребление ультрапереработанных продуктов с раком, болезнями сердца, диабетом 2 типа и другими проблемами со здоровьем.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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