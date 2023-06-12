Диетолог: к шашлыку лучше всего подойдет красное сухое вино
С приходом летнего сезона открывается время для шашлыков на природе. Граждане жарят мясо на своих участках или на природных территориях города. Диетологи отмечают – некоторые алкогольные напитки могут оказаться полезными в сочетании с мясом, приготовленным на открытом огне. Об этом сообщает издание Pravda.Ru.
«Красное сухое вино является наиболее удачным выбором для сочетания с шашлыком. Оно содержит антиоксиданты, которые могут защитить ваш организм от канцерогенов. Все крепкие спиртные напитки будут иметь противоположный эффект, усиливая канцерогенное действие», - сообщает издание.
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