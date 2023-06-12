Назван популярный продукт для завтрака, от которого необходимо отказаться
Многие люди во время завтрака совершают одну и ту же ошибку. Диетологи рассказали, что нельзя употреблять во время первого приема пищи.
Речь идет о сладком, в частности — о знаменитых хлопьях для завтрака. Они содержат много сахара, поэтому этот продукт не рекомендуется употреблять по утрам, рассказали диетологи портала Eat This, Not That!.
Кофе также является нежелательным продуктом к завтраку. Напиток плохо влияет на уровень сахара в крови, что мешает организму почувствовать голод.
Диетологи зарубежного издания рекомендовали выпивать по утрам обычную воду. Также важно начать день с фруктов и овощей, поскольку их употребление положительно сказывается на профилактике диабета, онкологии, болезней печени и сердца.