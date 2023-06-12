Назван популярный продукт для завтрака, от которого необходимо отказаться

Многие люди во время завтрака совершают одну и ту же ошибку. Диетологи рассказали, что нельзя употреблять во время первого приема пищи.

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Речь идет о сладком, в частности — о знаменитых хлопьях для завтрака. Они содержат много сахара, поэтому этот продукт не рекомендуется употреблять по утрам, рассказали диетологи портала Eat This, Not That!.

Кофе также является нежелательным продуктом к завтраку. Напиток плохо влияет на уровень сахара в крови, что мешает организму почувствовать голод.