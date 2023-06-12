10 продуктов, которые навредят вашему прессу

Кубики пресса легко могут пропасть, если вы будете налегать на следующие продукты.

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Алкоголь

Это касается и пива, и коктейлей, и вообще любого спиртного. Как правило, все они содержат пустые калории, из-за чего вы будете есть больше в течение дня. Помимо этого, в таких напитках есть добавленный сахар. А ещё научные исследования показывают, что сам по себе алкоголь связан с большой окружностью талии.

Мясные деликатесы

Хотя в индейке, курице, ветчине, ростбифе обычно мало жира, всё же в них много натрия. Это может способствовать задержке жидкости, из-за чего пресс станет менее заметным. Также потенциально эти продукты могут плохо повлиять га кровяное давление, состояние органов и кровеносных сосудов.

Подслащенные хлопья

Сахар сам по себе может увеличить количество жира на животе. Кроме того, хлопья, содержащие мало клетчатки, могут не насыщать, и это приведёт к увеличению размера порций и потреблению большего количества калорий.

Батончики мюсли

В таких батончиках много сахара, мало клетчатки и белка. Поэтому они не особо сытны.

Сладкие кофейные напитки

Проблема здесь не в кофеине, а в сливках, молоке и подсластителях. В некоторых кофейных напитках может быть более 40 г добавленного сахара.

Диетическая газировка

Исследования показывают, что при увеличении потребления такой газировки увеличивается количество жира на животе. Учёные предполагают, что связано это с заменителями сахара, которые нарушают баланс бактерий в кишечнике и вызывают тягу к сладкому.

Жареная пища

Как правило, в таких продуктах много калорий и жира, а также соли и добавленного сахара.

Выпечка

В некоторых кексах может содержаться более 500 калорий и 40 граммов сахара. А ещё в них часто добавляют сливочное масло или подслащённый джем.

Соусы

Одна столовая ложка майонеза содержит почти 100 калорий, а заправка для салата может содержать 150 калорий всего в одной порции.

Замороженная пицца

Скорее всего, вместе с одной порцией такой пиццы вы получите более 400 калорий и более трети дневной нормы натрия.