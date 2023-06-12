В чем плюсы и минусы соевого молока

С мая в России впервые введен ГОСТ для напитков из зерна, орехов, кокоса и другой растительной продукции. Он запрещает применять термин «молоко», под которым раньше продавалось почти 60 процентов таких товаров. Отныне они будут именоваться в соответствии со своим происхождением: соевый, кокосовый, рисовый напиток. Кто от этого выиграет, почему продукты на растительной основе называют «пищей будущего», насколько они полезны и как не навредить себе при их употреблении? С этими вопросами разбирались специалисты.

© Парламентская газета

У кокосового «молока» отобрали чужой флаг

Видео дня

Рост рынка продуктов на основе растений — мировой тренд. По своим вкусовым характеристикам, а иногда и внешнему виду они имитируют продукцию из животного сырья. Глобальные промоутеры «пищи будущего» продвигают идею их большей полезности для здоровья человека и планеты. Их аргументы — рост числа потребителей с осознанным отношением к еде и экологии, пищевых аллергиков, борцов с глобальным потеплением. И козырь: чем меньше мировое поголовье коров, тем меньше выбросов парникового газа.

Растительные напитки зашли на рынок под чужим флагом. «Молоко — это питательная жидкость, которую вырабатывают во время лактации молочные железы самок млекопитающих, а растительный напиток — вытяжка из различных растений», — напомнила нашему изданию азбучную истину завотделением аллергологии и диетотерапии Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии, профессор Вера Ревякина.

ГОСТ вводит понятие «напиток на растительной основе», что уже на уровне наименования исключает какое-либо его отношение к истинно молочной продукции, объяснила эксперт Всероссийской организации качества, президент Ассоциации по техническому регулированию Любовь Бондарь.

Согласно ГОСТу, растительные напитки производят из зерна (плодов злаковых, зернобобовых, масличных и других культур), орехов, кокоса и продуктов их переработки с добавлением питьевой воды или других пищевых ингредиентов. Они проходят термическую обработку и продаются в герметичной упаковке. Разрешается их подслащивать, подкислять, газировать, а также обогащать витаминами и минералами. Консерванты, за исключением пастеризованных напитков, запрещены.

Среди потребителей растительных напитков — достаточно большая группа населения с непереносимостью лактозы. А еще — убежденные вегетарианцы, веганы, ЗОЖники, спортсмены, диабетики, люди с лишним весом, верующие, пожилые и те, кто хочет разнообразить свой рацион питания, рассказал депутат Госдумы Олег Леонов.

«Сам я не страдаю гиполактозией и пью коровье молоко, но к растительным напиткам отношусь хорошо», — добавил он. Стандартизация уменьшит количество некачественной продукции. Исчезнут лазейки для недобросовестных производителей и маркетологов, злоупотреблявших терминами «молоко», «сливки», «йогурт», от чего выиграют потребители.

Рулят аллергики, миллениалы и зумеры

Спрос на пищевые продукты на растительной основе набирает обороты, рассказал глава правления Союза производителей продукции на растительной основе, зампред комитета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию АПК Андрей Волков. К 2030 году, по оценке экспертов Bloomberg Intelligence, рынок растительных альтернатив молока, мяса, яиц может вырасти до 162 миллиардов долларов, или 7,7 процента мирового рынка белков. Оборот отечественного рынка за 2022 год — 11 миллиардов рублей. Почти треть глобального рынка приходится на соевый напиток, а в России больше любят овсяный, ему отдают предпочтение 49 процентов покупателей. Он почти в два раза дешевле соевого и в четыре — кокосового.

Особый интерес новые продукты вызывают у молодежи 18—24 лет, отметили в Центре изучения потребительского поведения Роскачества. Для поколения миллениалов и зумеров пить кофе с традиционными сливками — не комильфо. Опросы показывают, подчеркнул Андрей Волков, что разнообразить свое меню продуктами на растительной основе готовы 47 процентов потребителей. В 2021 году объем их продаж вырос на 18 процентов в денежном выражении и на 19 — в натуральном.

Конечно, эта потребительская настроенность возникла не сама по себе. Зеленая повестка ООН определила три глобальных вызова — 2050: доступность традиционной еды для 10 миллиардов человек, экология, здоровье. Под слоганом «Ешьте более здоровую пищу» идут кампании за расширение потребления растительного белка, производство которого обходится планете дешевле, чем животного. В 2019 году в интересах просвещения населения о питательной ценности разнообразного рациона Генассамблея ООН установила новую памятную дату — Всемирный день зернобобовых.

Заменять животный белок не будут

ВОЗ поддерживает вектор производства продуктов из растительного сырья, которые имитируют традиционное молоко и мясо, сообщил нашему изданию экс-главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Имеются международные стандарты. С некоторым опозданием и мы занялись такой работой.

«Никто не собирается полностью заменять животный белок, потому что он содержит группу аминокислот, которых нет в растениях, — успокоил Онищенко. — Например, я пью растительное молоко, которое так и называется «немолоко», во время постов. Новый стандарт — движение в правильном направлении».

Преобладание среди потребителей растительных напитков молодежи — не удивительно, объяснил Онищенко. Миллениалы культивировали вегетарианство, следующее поколение — зумеры — берегут природу. «Я как врач рекомендую периодически включать в свой рацион растительные напитки. В них больше белка, меньше жиров и углеводов. Для малообеспеченных слоев немаловажно, что они более доступны по цене», — подчеркнул он.

Риск подмены понятий молока и альтернативного «молока» остается достаточно высоким и после введения ГОСТа, полагает Любовь Бондарь. Большинство изготовителей используют в качестве техдокументации технические условия или стандарты организации. Открыт и вопрос применения стандарта для импортной растительной продукции. Ведь в ряде стран, например Японии и Китае, в ее нейминге широко применяется молочная и мясная терминология.

ЗОЖ иль не ЗОЖ

Реклама растительных напитков делает упор на то, что они дополняют здоровый рацион человека источником белка, который чаще всего имеет чистый состав в отличие от продукции животного происхождения.

Любовь Бондарь сомневается, что такие напитки можно отнести к стратегии ЗОЖ: «Здоровый образ жизни предполагает минимизацию в рационе глютена, сахарозы, фруктозы, исключение пищевых добавок и продуктов с ГМО. Принятый стандарт, к сожалению, не запрещает использование подобного сырья». Анализ продукции на рынке показывает, что в их составе большой спектр пищевых добавок, отметила эксперт. Введение ГОСТа законодательно регламентирует их использование.

Производители растительных продуктов не в восторге от нового ГОСТа по другим причинам. «От него выиграет традиционный бизнес, который сохранит за собой монополию на название продукции, — заявил Андрей Волков. — У нас и без того много барьеров на рынке. Повышенная ставка НДС по сравнению с производителями традиционных отраслей — тормоз и предпосылка к недобросовестной конкуренции — раз. Нет классификации данного вида продуктов и видов экономической деятельности — ОКВЭДов — два. Да и для покупателей маркировка «соевое или кокосовое молоко» на этикетке гораздо понятнее, чем слово «напиток» — три».

В то же время Волков признал, что фактически полное отсутствие стандартизации — один из главных факторов, тормозящих развитие подотрасли пищевых продуктов на растительной основе. Ведь она не только обеспечивает качество и безопасность продукции, но и нужна для построения предпринимательских стратегий.

Маркетинговые спекуляции на теме ЗОЖ в продвижении растительных напитков, так называемый «гринвошинг» (в переводе «зеленое отмывание») — угроза, с которой потребители сталкиваются по всему миру. Способом борьбы с ними, по мнению Андрея Волкова, может стать введение добровольной сертификации товаров с чистым растительным составом. Это будет возможно после формирования нормативно-правовой базы для отрасли.

Стандартизация растительных альтернатив

Первый шаг в этом направлении сделан. В апреле Росстандарт образовал новый проектный технический комитет по стандартизации пищевой продукции на растительной основе. Принято решение о подготовке ГОСТа «Пищевая продукция на растительной основе. Классификация». Список стандартов будет расти и распространяться на все товары, которые по своим органолептическим свойствам схожи с продукцией животного происхождения. На очереди — сгущенка и замороженные десерты.

В перспективе замаячил и единый рынок в рамках ЕАЭС. В мае Евразийская экономическая комиссия поставила вопрос о создании межгосударственного ТК по стандартизации альтернативной продукции. И еще с 1 июля напитки из зерна, орехов, кокоса выведены из-под акцизов, которыми облагаются сахаросодержащие напитки.

Тренд растительных альтернатив продовольствия идет под флагом спасения человечества от грозящего ему голода в связи с глобальным потеплением. Олег Леонов считает это мифом, как и пророчество о нехватке животного белка к середине века. Изменения климата есть, а глобального потепления нет, убежден депутат. «Утопичен и прогноз, что через 20 лет растительные молоко и мясо станут мейнстримом рынка. Берется просто нынешнее увеличение их потребления от ноля и экстраполируется. Пищевые привычки человечества складываются веками и меняются сложно», — аргументировал он. Растительное «молоко», уверен Леонов, так и останется нишевым продуктом.

Эксперты разделились. Одни считают, что растительный белок — пища будущего. Другие — что это обманка глобализаторов с целью сократить потребление человеком ценных продуктов животного происхождения. В научной среде отношение к проблеме неоднозначное, подтвердила доктор медицинских наук Вера Ревякина, поскольку еще нет убедительных исследований о его влиянии на организм человека.

Пока идут дискуссии, промышленное получение растительного белка стало драйвером селекции и инновационных проектов глубокой переработки зернобобовых культур, сообщил Андрей Волков. В бобовых белках содержится в 2—4 раза больше, чем в зерновых. Сейчас в производстве растительной продукции лидирует соя, но все более востребован и горох, использование которого растет на 10 процентов в год. Доля патентов на продукты в сегменте горохового протеина за последние 5 лет увеличилась с 7 до 13 процентов, отметил Волков.

Бобовые в зеленой повестке

Акцент на бобовые делают и в АПК. Это сопрягается с зеленой повесткой и выполнением госпрограммы по вовлечению в оборот земель сельхозназначения. Аграрные эксперты считают, что с учетом агроклиматических условий у нашей страны есть все шансы стать одним из лидеров в этом сегменте производства. Использование российскими производителями сырья без ГМО — серьезное конкурентное преимущество на мировом рынке.

Продукт имеет право быть на рынке при условии жесткого соблюдения требований ГОСТа его изготовителями или импортерами, резюмировали специалисты. Растительные напитки относятся к специализированным продуктам для некоторых категорий лиц, считает Вера Ревякина. Белок в растительных напитках (альфа) неполноценен и не обеспечивает организм жизненно важными аминокислотами, которые есть в животном белке. Они крайне необходимы для организма, особенно в детском и молодом возрасте. Чтобы в обществе не сложилось мнение, что растительная продукция — замена животной, нужна просветительская работа.

При постоянном употреблении растительных напитков нужно обогащать свою диету дополнительными питательными веществами. Аллергики должны иметь в виду риски возникновения серьезных реакций, связанных с перекрестной реактивностью с другими пищевыми аллергенами — соевыми бобами, фасолью, горохом. Тем, кто хочет похудеть, не стоит злоупотреблять миндальными напитками. В них много полиненасыщенных омега-6 жирных кислот, что способствует набору веса.