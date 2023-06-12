Можно ли есть суши и роллы в жару. Ответ врача

Терапевт Тарадеева: суши и роллы в жару есть не стоит, потому что они быстро портятся. В России полно любителей различной кухни, благо есть из чего выбрать — есть и европейская, и кавказская, и паназиатская. Особой популярностью пользуются роллы и суши, которые в жару тоже неплохо заходят. Однако с ними лучше погодить до более прохладного времени года, советует эксперт.

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По словам терапевта Татьяны Тарадеевой, суши и роллы принято есть свежими. А в идеале — прям сразу же из рук повара (шутка). Однако это не всегда получается, но и тут в принципе можно сдюжить — если хранить японские вкусности в холодильнике, то их срок употребления растягивается до суток. Будут ли они такими же вкусными, как и свежие — это другой вопрос.

Однако эти правила работают при благоприятных условиях, а вот летнюю жарищу к ним отнести сложно. Рыба легко портится и в прохладном месте, а при высоких температурах — и подавно. Поэтому есть риск отравиться, особенно если заказать доставку — эти роллы же ещё до вас доехать должны по жаркому городу.

Но даже в холодное время года врач посоветовала быть с роллами осторожнее. Из-за сырой или недостаточно обработанной рыбы можно заразиться паразитами (описторхозом, дифиллоботриозом и другими). А ещё роллы нельзя есть беременным, детям и людям с аллергией на морепродукты.

Людям с проблемным ЖКТ (язвенной болезнью, холециститом, панкреатитом, колитом) и гипертонией стоит есть роллы аккуратно. Особенно гипертоникам — в рыбе и соусах содержится много соли, которая задерживает воду и повышает давление.

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