Можно ли объедаться фруктами, если они такие полезные

Диетолог Герасимова: фрукты нужно есть умеренно из-за большого количества фруктозы. По словам специалиста, фрукты и овощи в целом очень полезны и полны витаминов. Дефицит их точно аукнется, причём неважно, что именно недоедаете — фрукты или овощи. А вот натрескаться ими так, чтобы были какие-то последствия — очень сложно. Если, конечно, не есть до дурноты — но тут не в самих фруктах проблема будет.

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Как объяснила диетолог Мария Герасимова, во фруктах действительно полно фруктозы, вот только в 100 г каких-нибудь апельсинов сахара будет меньше, чем в 100 г любого сладкого продукта. Так при этом во фруктах будут ещё витамины и полезные микроэлементы, а клетчатка замедлит всасывание фруктозы и продлит ощущение сытости. И калорий в них точно меньше, чем в магазинных сладостях. Иными словами — сплошные плюсы.

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Конечно, если съесть килограмм яблок, то резко поплохеет, но не потому что уровень сахара в крови подскочит, а потому что килограмм чего бы то ни было вообще никому не полезен. А фруктоза не так страшна, как ее малюют. Только есть нюанс — полезна она только в настоящих фруктах, а если ее как сахарозаменитель добавили в продукт, то уже нет, этот вариант не подходит.

Если в общей сложности есть сахар меньше 25–30 г в сутки, то никакого вреда он не принесёт, это вполне умеренная доза. Если она выше — то прогнозы уже похуже, особенно если превышать норму на регулярной основе. А это сделать легко, если увлекаться мёдом, сладкими напитками и сладостями.

Самые калорийные фрукты

Диетологи поют дифирамбы фруктам и овощам, но и среди них бывают коварные плоды. Это по сравнению с химозными продуктами они выигрывают, но если изначально вы были приверженцем более здоровой и полезной пищи, то тут уже придётся разбираться конкретнее.

Например, банан очень сладкий и калорийный — он один потянет на перекус в 200 калорий. Лучше с ним общаться на вытянутой руке, но если очень хочется, то можно брать зеленоватый и неспелый, в нём меньше сахара и больше клетчатки.