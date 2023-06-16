Как приготовить вкусное домашнее мороженое: простые рецепты

Мороженое — любимый летний десерт из детства, и чтобы порадовать себя этим лакомством, совсем не обязательно идти в магазин. Это лакомство достаточно легко приготовить дома, для этого даже не понадобится специальная мороженица. Кроме того, домашний десерт намного полезнее покупного, ведь там нет консервантов, красителей и других примесей. «Лента.ру» выяснила, как приготовить вкусный летний десерт в домашних условиях из самых простых ингредиентов.

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Как появилось мороженое?

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Мороженое — древний десерт. Считается, что его придумали в Китае около пяти тысяч лет назад — тогда это был колотый лед, смешанный с фруктовым соком.

В Европу рецепт мороженого в 1295 году привез венецианский купец и путешественник Марко Поло: блюдо сразу стало популярным, и без него не обходился ни один торжественный обед. Рецепт каждый повар держал в секрете, но обычно мороженое состояло всего из трех ингредиентов: льда, сока, ягод или кусочков фруктов (потому его вполне можно было приготовить в домашних условиях).

Ванильное мороженое появилось во Франции в 1649 году — его придумал французский кулинар Жерар Тирсен. Полтора века спустя в Париже открылось первое кафе-мороженое, где подавали до 80 сортов этого лакомства, и у кондитеров рождались все новые и новые рецепты: йогуртовое мороженое, пломбир, шоколадное и клубничное мороженое. Это заведение существует по сей день — и его посещают туристы со всего мира.

В России мороженое в современном виде появилось в XVIII веке. Первый рецепт лакомства, опубликованный в поваренной книге, включал в себя ванильный сахар, молоко, сливки, яичные белки, шоколад, апельсин или ягоды: малину, вишню, смородину

Мороженое было любимым блюдом многих известных людей — например, к нему пристрастился писатель Антон Чехов. Летом 1889 года он, будучи в Одессе, ежедневно ходил в кондитерскую за порцией десерта, а затем признался своему другу поэту Алексею Плещееву, что «проел так половину своего состояния».

Какое бывает мороженое?

Сегодня существует несколько видов мороженого, которые разделяются по вкусу, составу и консистенции. Диетолог Ольга Лушникова в беседе с «Лентой.ру» перечислила некоторые из них.

Какие бывают виды мороженого: пломбир — сливочный десерт с нежной текстурой. В его составе есть ванильный сахар, молоко, сливки;

сорбет — мороженое на основе ягодного или фруктового пюре. В его состав не входят молоко и молочные продукты;

фруктовый лед — замороженный десерт на основе фруктового или ягодного сока.

Любителям мороженого стоит помнить, что самым калорийным десертом считается эскимо — в 100 граммах в среднем содержится 270 килокалорий. На втором месте стоит пломбир, даже приготовленный в домашних условиях (225 калорий), а на третьем — сливочное мороженое (185 калорий). Впрочем, энергетическая ценность продукта может меняться из-за глазури, топпингов и начинок — если добавить туда шоколад, орехи или, например, печенье, она станет выше.

Также стоит учитывать, что пломбир бывает на основе молока и сливок, и они различаются по жирности. У сливочного мороженого процент молочного жира 8-10. У молочного жирность находится в пределах 0-6 процентов. Классический пломбир имеет жирность от 12 до 13 процентов, а жирный пломбир содержит 15-20 процентов молочного жира по ГОСТу. Самая большая калорийность — у жирного пломбира: до 270 калорий в 100 граммах

Ольга Лушникова

врач-терапевт, диетолог

Самыми низкокалорийными видами десерта считаются сорбет (102 калории) и фруктовый лед (79 калорий). Это мороженое легко можно приготовить в домашних условиях всего из трех ингредиентов — воды, фруктового сока и, по желанию, сахарного сиропа.

Сделать в домашних условиях легко и йогуртовое мороженое: помимо самого йогурта, понадобятся только сливки, молоко, желток, сахар.

Польза и вред мороженого

Стереотип о том, что мороженое — неполезный или даже вредный продукт, сейчас уходит в прошлое, рассказал в беседе с «Лентой.ру» эксперт по здоровому питанию и сооснователь компании-производителя экологически чистой продукции te Gusto Давид Арутюнов. Современные диетологи и нутрициологи не только не советуют убирать десерт из рациона, но и рекомендуют его к регулярному употреблению.

Мороженое, особенно приготовленное в домашних условиях, богато кальцием, который не только полезен для организма, но и способствует похудению. К тому же так можно часто пробовать новые рецепты.

Именно из-за высокого содержания кальция и большого количества углеводов мороженое полезно детям. Это именно то, что надо для растущего организма

Давид Арутюнов

эксперт по здоровому питанию

Для женщин, соблюдающих диету, это блюдо станет отличным перекусом — особенно если приготовить мороженое в домашних условиях с минимумом добавок и вписать в общую суточную калорийность рациона. Благодаря высокому содержанию животных жиров десерт быстро усвоится организмом и принесет насыщение. То есть человеку не потребуется 500 граммов, чтобы наесться, — достаточно одной маленькой порции.

2-3 порции мороженого можно есть в неделю даже худеющим людям

Для мужчин, особенно тех, кто наращивает массу, мороженое будет полезно благодаря микроэлементам в составе — железу, магнию, калию, кальцию, фосфору и каротину.

Если говорить о вреде мороженого — его практически нет. Весь урон, который оно может нанести организму, лишь косвенный. То есть мы не можем получить ожирение от самого десерта — только от большого количества углеводов и сладкого, если не знать меры

Давид Арутюнов

эксперт по здоровому питанию

В то же время, добавляет Арутюнов, существует ряд заболеваний, при которых мороженое стоит употреблять только в небольших количествах или вовсе вывести его из рациона.

При каких заболеваниях мороженое противопоказано: диабет;

панкреатит;

гастрит;

подагра;

колит;

геморрой;

холецистит.

Кроме того, важно знать, что избыток мороженого в рационе может привести к проблемам с печенью: из-за высокого содержания в десерте сахара, жирного молока, красителей и эмульгаторов. Также врачи не советуют есть мороженое людям с лактазной недостаточностью и при вскармливании ребенка до трех-пяти месяцев. По мнению специалистов, необходимо ограничивать его употребление и во время беременности.

Как выбрать мороженое?

При выборе мороженого эксперты советуют ориентироваться на надпись «ГОСТ» на упаковке. Это служит гарантом того, что продукт изготовлен с соблюдением всех правил, а главное — не содержит растительных жиров. Помимо этого, нужно внимательно изучать состав десерта. Так, Давид Арутюнов не рекомендует покупать продукт, на упаковке которого он напечатан слишком мелким, с трудом читаемым шрифтом.

Читать состав мороженого на этикетке — важно. В самом начале стоят продукты, которых в составе больше всего, далее перечисление идет по убыванию. У хорошего мороженого первые позиции будет занимать молоко или сливки, сахар и ванилин. Остальные составляющие зависят от вида мороженого

Ольга Лушникова

врач-терапевт, диетолог

При этом эксперт призывает не бояться эмульгаторов и стабилизаторов в составе: без них мороженое просто не будет держать форму и быстро растает. А вот растительных жиров, особенно дешевого пальмового масла, лучше избегать — оно особенно вредно для организма.

Также при выборе стоит ориентироваться на среднюю ценовую категорию. В стаканчике мороженого за 10 рублей вы вряд ли найдете натуральные ингредиенты

Давид Арутюнов

эксперт по здоровому питанию

При этом совсем не обязательно искать самое дорогое мороженое. Опираясь на оба ориентира — состав и цену, можно найти десерт с идеальным соотношением цены и качества.

62 рубля средняя цена стаканчика мороженого в России, по данным сервиса «АТОЛ Онлайн»

Впрочем, полезнее всего будет не покупать продукт в магазине, а приготовить мороженое в домашних условиях, для этого потребуются простые ингредиенты. Чтобы разнообразить рацион, всегда можно находить и придумывать новые рецепты: в любом случае получится натуральный десерт, который не перегрузит печень.

Как приготовить мороженое в домашних условиях?

Приготовить в домашних условиях можно практически любое мороженое: сливочное, пломбир, эскимо, фруктовый лед и сорбет. Для первых трех понадобятся яйца и молочные продукты (для эскимо — еще и шоколад), для остальных — фруктовые соки или пюре.

Классический пломбир в домашних условиях

Сливочное мороженое в домашних условиях приготовить несложно. Понадобятся несколько простых ингредиентов, которые почти наверняка есть у каждого дома: яйца, ванильный сахар, молоко, сливки, молоко сгущенное, печенье, изюм — последние три для любителей мороженого с добавками.

Ингредиенты для пломбира: молоко — 160 миллилитров;

яичные желтки — 3 штуки;

сахар — 150 граммов;

сливки для взбивания — 500 граммов;

ванильный экстракт — по вкусу.

Как приготовить пломбир в домашних условиях?

1. Подогрейте молоко на умеренном огне, но не кипятите.

2. Отдельно венчиком смешайте желтки с сахаром. Продолжая взбивать, тонкой струйкой влейте горячее молоко. Сахар должен полностью раствориться.

3. Перелейте массу в кастрюлю и, постоянно помешивая лопаткой, доведите до легкого загустения на среднем огне. Не кипятите смесь. Проведите по лопатке пальцем: если остается четкая бороздка, можно снимать кастрюлю с огня.

4. Поставьте кастрюлю в емкость с ледяной водой и, постоянно помешивая, остудите до комнатной температуры. Миксером взбейте холодные сливки до кремообразной консистенции.

5. Через сито влейте в сливки молочно-яичную смесь. Добавьте ванильный экстракт и перемешайте до однородности.

6. Выложите массу в широкую форму, накройте крышкой или пленкой и уберите в морозилку на 3-4 часа. Примерно каждый час перемешивайте массу, чтобы она получилась однородной.

Приятного аппетита!

Йогуртовое мороженое

Йогуртовое мороженое, приготовленное в домашних условиях, отличается нежным сливочным вкусом. Его можно сделать по классическому рецепту — из натурального йогурта, сливок, молока, желтков и сахара, а можно — всего из трех ингредиентов: йогурта, крем-сыра и пары ложек меда. Ингредиенты нужно лишь смешать, взбить и замораживать несколько часов.

Ингредиенты для йогуртового мороженого: йогурт натуральный, густой — 200 граммов;

яичные желтки — 3 штуки;

сахар — 100 граммов;

сливки 35 процентов — 250 граммов;

сок лайма — 1 столовая ложка.

Как приготовить йогуртовое мороженое в домашних условиях?

1. Измельчите сахар до сахарной пудры.

2. Охладите сливки в холодильнике, затем взбейте с помощью миксера до загустения — лучше делать это на маленькой скорости.

3. Смешайте желтки с сахарной пудрой, взбейте миксером на средней скорости, пока масса не станет белой и пенной.

4. Влейте йогурт в сахарные желтки и взбейте миксером на маленькой скорости, пока масса не станет однородной.

5. Добавьте в массу взбитые сливки и сок лайма. Перемешайте венчиком или столовой ложкой.

6. Переложите йогуртовое мороженое в контейнер, плотно закройте крышкой и поставьте в морозилку на 4 часа.

Приятного аппетита!

Йогуртовое мороженое с крем-сыром

Ингредиенты для йогуртового мороженого с крем-сыром: йогурт натуральный, густой — 220 граммов;

крем-сыр — 150 граммов;

мед — 3 столовых ложки;

пюре из свежих фруктов, например, 1 спелого манго или персика, или ароматизатор — экстракт мяты, немного ванили — по желанию.

Как приготовить йогуртовое мороженое с крем-сыром?

1. Смешайте йогурт, крем-сыр и мед, по желанию добавьте пюре манго.

2. Взбейте ингредиенты при помощи миксера или блендера на протяжении 2-3 минут, пока масса не станет воздушной и однородной.

3. Выложите смесь в любую форму и поместите в морозилку на 6 часов.

Приятного аппетита!

Клубничное мороженое

Клубничное мороженое считается одним из самых популярных — наравне с ванильным и шоколадным. Дачный сезон — лучшее время, чтобы приготовить такое мороженое в домашних условиях. Помимо клубники, в десерт можно добавить сливки, молоко сгущенное, печенье, измельченное на кусочки.

Ингредиенты для клубничного мороженого: клубника — 500 граммов;

сгущенное молоко — 300 граммов, чтобы получилось менее сладкое мороженое — можно добавить меньше;

сливки (жирностью от 33 процентов) — 250 граммов;

ванильный сахар — 1 чайная ложка.

Как приготовить клубничное мороженое в домашних условиях?

1. Подготовьте клубнику: тщательно вымойте ее и высушите на бумажных полотенцах.

2. Измельчите ягоды блендером до состояния пюре, затем влейте в него сгущенное молоко. Размешайте массу венчиком.

3. В отдельной миске соедините сливки (предварительно охладив их в холодильнике) и ванильный сахар. Взбейте миксером до получения пышного и густого крема.

4. Небольшими порциями добавьте взбитые сливки в клубничное пюре. Тщательно размешайте.

5. Залейте мороженое в контейнер, плотно закройте, поместите в морозильную камеру на 4-5 часов.

Приятного аппетита!

Шоколадное мороженое из сливок и сгущенки

Приготовить шоколадное мороженое в домашних условиях можно всего из трех ингредиентов. Понадобятся только какао-порошок, сливки, молоко сгущенное, печенье или измельченные орехи — последние по желанию, можно обойтись без них.

Ингредиенты для шоколадного мороженого: сливки жирностью от 33 процентов — 480 миллилитров;

сгущенное молоко — 400 граммов;

какао-порошок — 60 граммов;

измельченное печенье, орешки — по желанию.

Как приготовить шоколадное мороженое в домашних условиях?

1. Охладите сливки в холодильнике, затем взбейте их так, чтобы получилась густая пышная кремообразная масса.

2. Добавьте в сливки сгущенку, какао-порошок, по желанию — мелкие кусочки печенья или орехов и взбейте еще раз.

3. Положите шоколадное мороженое в контейнер, накройте крышкой и уберите в морозилку на шесть часов.

Приятного аппетита!

Мой любимый рецепт полезного домашнего мороженого: взбить в блендере кусочки самых разных фруктов и ягод — например, черники и банана — с добавлением кокосового молока или сливок, разложить получившуюся смесь по специальным формочкам для мороженого и поставить в морозильную камеру. Через несколько часов десерт готов!

Ольга Лушникова

врач-терапевт, диетолог

Фруктовый лед

Проще всего в домашних условиях приготовить фруктовый лед. Для этого будет достаточно всего трех ингредиентов: сока, воды и сахара или сахарного сиропа. Иногда в мороженое добавляют крахмал.

Ингредиенты для фруктового льда: фруктовый или ягодный сок — 750 миллилитров;

вода — 250 миллилитров;

сахар — 1-1,5 стакана, может быть меньше, в зависимости от сладости сока.

Как приготовить фруктовый лед в домашних условиях?

1. Сварите сироп из сахара и воды. Оставьте его полностью остыть.

2. Постепенно влейте в сироп сок.

3. Перемешайте массу и перелейте ее в формы для мороженого, а затем поместите их в морозилку на 5-7 часов.

Приятного аппетита!

Также фруктовый лед можно сделать из свежих или замороженных ягод и фруктов. Такой десерт будет содержать больше полезных веществ и витаминов, нежели приготовленный на основе пакетированного сока из магазина. Кроме того, для домашнего фруктового льда можно использовать садовые фрукты и ягоды, например клубнику.

Фруктовый лед из садовой клубники

Ингредиенты для фруктового льда из клубники: клубника — 500 граммов;

сахар — 200 граммов;

вода — 400 миллилитров;

крахмал — 20 граммов.

Как приготовить в домашних условиях фруктовый лед из клубники?

1. Сварите сироп из сахара и воды.

2. Добавьте к нему свежую или заранее подтаявшую замороженную клубнику и варите в течение 15–20 минут.

3. Получившуюся массу охладите, а затем взбейте в блендере. Добавьте разведенный в воде крахмал — медленно и тонкой струйкой.

4. В конце все хорошо перемешайте, затем залейте в формочки и отправьте в морозилку на 3-5 часов.

Приятного аппетита!

Как правильно замораживать домашнее мороженое?

Мороженое, приготовленное в домашних условиях, очень важно правильно заморозить. Для этого рекомендуется в течение первых двух часов два-три раза доставать контейнер или формочки из морозилки и перемешивать массу с помощью венчика или миксера на маленькой скорости. Это нужно для того, чтобы в десерте не образовывались кусочки льда.

Замораживать лакомство можно при температуре не ниже минус 15 градусов в контейнерах с крышками, силиконовых или пластиковых формах. Формы из пищевого силикона считаются полностью безопасными, они не впитывают запахи, хорошо моются и выдерживают температуру до минус 40 градусов.

Еще один аргумент в пользу силикона — он скользкий, потому десерт извлекается легко. Достаточно несколько минут подержать его при комнатной температуре.

Пластиковые формочки бывают в виде контейнеров с ячейками или отдельных емкостей с подставкой. Некоторые закрываются пластиковой крышкой с палочкой — благодаря ей мороженое удобно доставать, подержав несколько минут в теплой воде, чтобы формочка согрелась.

Если специальной формы нет, мороженое можно приготовить в обычном пищевом контейнере. Главное — помещая его в морозилку, плотно закрыть его крышкой, чтобы не было открытых участков. Храниться домашнее мороженое может до трех-четырех месяцев, вскрытое и вновь замороженное — до недели.

Как подавать домашнее мороженое?

Подавать домашнее мороженое можно в красивых стеклянных креманках, украсив десерт миндальными лепестками, шоколадной крошкой или свежими ягодами. Существуют и более оригинальные способы — например, положить десерт в цитрусовую кожуру. Перед этим нужно разрезать апельсин и очистить мякоть.