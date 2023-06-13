Перечислены полезные свойства арахисового масла

Арахисовое масло пользуется большой популярностью во многих странах. Производство этого продукта есть в Канаде, Австралии, США, Великобритании, Китае, Нигерии и Южноафриканской Республике, пишет Общественная служба новостей (ОСН).

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В основе арахисового масла лежит земляной орех, и оно подходит для жарки. В состав этого продукта входит большое количество полезных веществ, в том числе олеиновая, линолевая и пальмитиновая кислоты.