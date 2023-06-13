Диетолог назвала "вредные" продукты, без которых сложно сохранить здоровье

Диетологи постоянно пересматривают рекомендации по здоровому питанию.

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Так, еще недавно нас призывали есть обезжиренные продукты, сейчас жиры реабилитировали - даже животные, а в наборе веса и нарушениях метаболизма "обвинили" избыток углеводов. Диетолог сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ирина Громова по просьбе "Российской газеты" составила рейтинг "спорных" продуктов, которые некоторые специалисты считают вредными, и объяснила, почему на самом деле они нужны для сбалансированного питания.

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"Любое лекарство - это яд, и лишь мера делает его лекарством", - это высказывание Парацельса верно и для наших дней. Практически тоже самое можно утверждать в отношении большинства продуктов. Польза зависит от количества, времени потребления продуктов, ограничения по возрасту или диете", - пояснила Ирина Громова.

Какие "вредные" продукты на самом деле полезны, если употреблять их правильно?

1. Кофе

"Есть мнение, что кофе вреден для здоровья и создает излишнюю нагрузку на сердечно-сосудистую систему, - поясняет доктор Громова. - Но при разумном потреблении напиток повышает концентрацию внимания, укрепляет иммунитет. За счет богатого содержания антиоксидантов, кофе помогает иммунной системе противостоять вирусам и снижает риск некоторых хронических заболеваний, таких как сахарный диабет второго типа и - подтверждено исследованиями - некоторых видов рака. Кофеин стимулирует нервную систему, что способствует улучшению памяти, творческому и ассоциативному мышлению, концентрации внимания, замедляет возрастные дегенеративные изменения в мозге".

Сколько пить?

Если нет прямых противопоказаний врача, то без опасений можно пить до трех чашек кофе в день - это бодрость и хорошее настроение без вреда для здоровья. Чтобы избежать обезвоживания организма (а кофе обладает мочегонным эффектом), в расчете на одну чашку кофе стоит выпивать 1-2 стакана чистой воды.

2. Масло

"Распространено мнение, что от сливочного масла лучше отказаться, так как оно является источником "плохого" холестерина, как и сало. На самом деле животные жиры в умеренных количествах необходимы организму для формирования клеточных мембран, синтеза витамина Д и стероидных гормонов", - говорит Ирина Громова.

В сливочном масле содержатся необходимые человеку жирорастворимые витамины А, Е, Д. "Очень важным является качественный состав жиров сливочного масла. Он может отличаться у разных производителей, в зависимости от условий содержания коров и времени года. Наиболее полезным считается летнее масло от коров на травяном выпасе", - отмечает специалист.

Сколько есть?

Полезным считается ежедневное потребление до 30 г масла в день для мужчин и до 20 г для женщин.

Уменьшить количество масла следует лишь людям с болезнями желчного пузыря и гиперхолестеринемией.

3. Алкоголь

"О вреде алкоголя знают все. Кроме известных побочных эффектов при злоупотреблении алкоголем, он также является причиной раннего старения организма. Вместе с тем, в малых дозах алкоголь может быть полезен, - утверждает диетолог. - Винный спирт снижает адгезию тромбоцитов, уровень фибриногена, уровень липопротеинов низкой плотности ("плохого" холестерина), нормализует артериальное давление и пульс, расширяет диаметр коронарных и периферических сосудов".

К тому же в вине содержится много фенольных кислот и полифенолов, обладающих выраженной антибактериальной и антивирусной активностью, антиоксидантов, замедляющих процессы старения.

Сколько пить?

В небольших дозах вино даже рекомендуют в период восстановления после болезни, - отмечает специалист.

Благодаря содержанию танинов, красное вино менее агрессивно воздействует на слизистую кишечника и обладает закрепляющим эффектом. Потребление алкогольных напитков нужно сопровождать приемом стакана чистой питьевой воды.

4. Молоко и молочные продукты

"В последнее время все чаще стали писать о вреде молока и молочных продуктов, предлагая совсем исключить их из рациона. Основными причинами называют неусваиваемость молочного сахара - лактозы - взрослым человеком и непереносимость молочного белка - казеина. Действительно, примерно 65% взрослого населения Земли не усваивает лактозу. Но это, как "средняя температура по больнице", если взрослые жители Южной Азии и Африки не усваивают ее почти 100%, то среди европейцев и североамериканцев, наоборот, 80-90% лактозу прекрасно усваивают. То же относится и к нам - жителям России. Это связано с генетической мутацией, произошедшей несколько тысяч лет назад, когда жившие на территории нынешней Европы древние люди одомашнили скот и начали потреблять молоко. Что позволило им лучше выживать в нашем северном климате", - пояснила доктор Громова.

Поэтому от молока стоит оказаться лишь тому небольшому проценту людей, у которых есть лактазная недостаточность (недостаток фермента лактазы для расщепления молочного сахара), а также еще меньшему проценту тех, у кого выявлена непереносимость (аллергия) на молочный белок казеин.

Остальным молоко не просто показано, но и полезно. В нем содержится полноценный легкоусвояемый белок (не зря его включают в состав большинства белковых смесей), витамины А, Е, Д, много микроэлементов. Молоко обладает свойством выводить из организма многие вредные вещества и тяжелые металлы, поэтому его еще с советских времен рекомендуют на вредных производствах.

Какие молочные продукты предпочесть?