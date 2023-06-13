В чем польза спирулины

Спирулина — максимально полезный продукт, который поможет вам справиться даже с очень насыщенным графиком.

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Эта добавка (водоросль, содержащая большое количество белка) становится популярнее с каждым годом. Используется она в виде порошка или таблеток. Почему многие любители спорта предпочитают этот суперфуд, объяснили учёные. Они рассказали о его полезных свойствах.

Это мощный антиоксидант, обладающий способностью вступать в борьбу со свободными радикалами. Химические частицы могут повреждать здоровые клетки и поступают в наш организм через пищу, загрязнённый воздух.

Спирулина уменьшает раковые опухоли. Исследователи выявили, что порошок можно использовать для уменьшения опухолей рака ротовой полости. Всего один грамм спирулины в день в течение года позволил уменьшить раковые опухоли у 45% участников исследования. Однако самолечение опасно, и стоит обязательно проконсультироваться с лечащим врачом, можно ли добавить тот или иной продукт в ваш рацион.

Спирулина помогает с сезонной аллергией и подавляет некоторые симптомы. Например, в одном исследовании удалось установить, что регулярное употребление суперфуда избавляет от насморка.

Спирулина улучшает здоровье зубов. Учёные создали антибактериальный ополаскиватель с добавлением водорослей. В итоге у испытуемых наблюдалось уменьшение налёта и гингивита.