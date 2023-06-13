Врач назвала супы, которые не подходят пожилым людям

Пожилым людям стоит отказаться от грибного супа, солянки и окрошки. Об этом заявила врач превентивной медицины и блогер Мадина Мусичова.

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По ее словам, такие супы могут негативно сказываться на работе пищеварительной системы: они вызывают вздутие, диарею и запоры.

— Если заправить окрошку квасом или кефиром, она становится настоящей бомбой с задержанным действием. После приема пищи возможно вздутие, — сказала она.

Грибной суп также нежелательно употреблять, поскольку в нем содержится большое количество белка. С возрастом он хуже усваивается, передает слова Мусичовой Pravda.ru.

Врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов заявил, что окрошка — низкокалорийное блюдо, однако употреблять его ежедневно не стоит. По его словам, окрошка относится к холодным супам, а в обед в традиционном и физиологичном исполнении необходимо горячее.