Врач назвала супы, которые не подходят пожилым людям

Врач Мусичова назвала супы, которые не подходят пожилым людям
Пожилым людям стоит отказаться от грибного супа, солянки и окрошки. Об этом заявила врач превентивной медицины и блогер Мадина Мусичова.
По ее словам, такие супы могут негативно сказываться на работе пищеварительной системы: они вызывают вздутие, диарею и запоры.
— Если заправить окрошку квасом или кефиром, она становится настоящей бомбой с задержанным действием. После приема пищи возможно вздутие, — сказала она.
Грибной суп также нежелательно употреблять, поскольку в нем содержится большое количество белка. С возрастом он хуже усваивается, передает слова Мусичовой Pravda.ru.
Врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов заявил, что окрошка — низкокалорийное блюдо, однако употреблять его ежедневно не стоит. По его словам, окрошка относится к холодным супам, а в обед в традиционном и физиологичном исполнении необходимо горячее.
Также «Вечерняя Москва» узнала у шеф-повара Алексея Логинова топ-3 самых необычных рецептов этого блюда. По словам эксперта, блюдо можно сделать более легким, если заменить картошку на цветную капусту и убрать мясные ингредиенты.