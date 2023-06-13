$82.64+0.5589.01+0.97

Врач Мусичова назвала супы, которые не подходят пожилым людям

Пожилым людям стоит отказаться от грибного супа, солянки и окрошки. Об этом заявила врач превентивной медицины и блогер Мадина Мусичова.

Врач назвала супы, которые не подходят пожилым людям
© Вечерняя Москва

По ее словам, такие супы могут негативно сказываться на работе пищеварительной системы: они вызывают вздутие, диарею и запоры.

— Если заправить окрошку квасом или кефиром, она становится настоящей бомбой с задержанным действием. После приема пищи возможно вздутие, — сказала она.

Грибной суп также нежелательно употреблять, поскольку в нем содержится большое количество белка. С возрастом он хуже усваивается, передает слова Мусичовой Pravda.ru.

Врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов заявил, что окрошка — низкокалорийное блюдо, однако употреблять его ежедневно не стоит. По его словам, окрошка относится к холодным супам, а в обед в традиционном и физиологичном исполнении необходимо горячее.

Также «Вечерняя Москва» узнала у шеф-повара Алексея Логинова топ-3 самых необычных рецептов этого блюда. По словам эксперта, блюдо можно сделать более легким, если заменить картошку на цветную капусту и убрать мясные ингредиенты.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители