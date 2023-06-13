Цезарь с заправкой из йогурта: летний рецепт
Цезарь – один из самых популярных салатов во многих странах. Легкий, но в то же время питательный, он может стать основным блюдом либо дополнением к нему.
Существует огромное количество рецептов данного салата, и один из них подразумевает замену классического соуса заправкой из йогурта. Подробнее – в материале "Рамблера".
Ингредиенты
- 2 куриные грудки
- 1/2 чайной ложки сладкой копченой паприки
- 1 столовая ложка оливкового масла
- 1 буханка хлеба
- 1 зубчик чеснока
- 10 спелых помидоров черри
- 1 чайная ложка бальзамического уксуса
- 1 пучок листьев салата
- 1 зубчик чеснока
- 2 лимона
- 40 г сыра пармезан
- 4 столовые ложки обезжиренного натурального йогурта
- 1 чайная ложка горчицы
- 1/2 пучка свежего базилика
Приготовление
- Поставьте сковороду на средний огонь. На лист жиронепроницаемой бумаги выложите 2 куриные грудки, посыпанные солью, перцем, сладкой копченой паприкой.
- Сложите бумагу, затем раскатайте курицу скалкой до толщины примерно 1,5 см.
- Смажьте сковороду оливковым маслом, начните жарить курицу, переворачивая ее каждые 3-4 минуты до золотистой корочки.
- Нарежьте хлеб на 4 толстых ломтика, выложите их на сковороду и снимите, когда они хорошо подрумянятся с обеих сторон.
- Раздавите чеснок в миксер, выжмите сок из лимонов, раскрошите пармезан, добавьте натуральный йогурт, бальзамический уксус, горчицу и свежий базилик. Взбивайте до однородности, затем приправьте по вкусу.
- Натрите гренки чесноком и нарежьте их на небольшие ломтики.
- Нарежьте листья салата и разложите их на тарелке. Добавьте все оставшиеся ингредиенты и перемешайте их.
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