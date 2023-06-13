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Цезарь с заправкой из йогурта: летний рецепт

Цезарь – один из самых популярных салатов во многих странах. Легкий, но в то же время питательный, он может стать основным блюдом либо дополнением к нему.

Цезарь с заправкой из йогурта: летний рецепт
© Unsplash

Существует огромное количество рецептов данного салата, и один из них подразумевает замену классического соуса заправкой из йогурта. Подробнее – в материале "Рамблера".

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Ингредиенты

  • 2 куриные грудки
  • 1/2 чайной ложки сладкой копченой паприки
  • 1 столовая ложка оливкового масла
  • 1 буханка хлеба
  • 1 зубчик чеснока
  • 10 спелых помидоров черри
  • 1 чайная ложка бальзамического уксуса
  • 1 пучок листьев салата
  • 1 зубчик чеснока
  • 2 лимона
  • 40 г сыра пармезан
  • 4 столовые ложки обезжиренного натурального йогурта
  • 1 чайная ложка горчицы
  • 1/2 пучка свежего базилика

Приготовление

  1. Поставьте сковороду на средний огонь. На лист жиронепроницаемой бумаги выложите 2 куриные грудки, посыпанные солью, перцем, сладкой копченой паприкой.
  2. Сложите бумагу, затем раскатайте курицу скалкой до толщины примерно 1,5 см.
  3. Смажьте сковороду оливковым маслом, начните жарить курицу, переворачивая ее каждые 3-4 минуты до золотистой корочки.
  4. Нарежьте хлеб на 4 толстых ломтика, выложите их на сковороду и снимите, когда они хорошо подрумянятся с обеих сторон.
  5. Раздавите чеснок в миксер, выжмите сок из лимонов, раскрошите пармезан, добавьте натуральный йогурт, бальзамический уксус, горчицу и свежий базилик. Взбивайте до однородности, затем приправьте по вкусу.
  6. Натрите гренки чесноком и нарежьте их на небольшие ломтики.
  7. Нарежьте листья салата и разложите их на тарелке. Добавьте все оставшиеся ингредиенты и перемешайте их.
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