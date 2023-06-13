Диетолог рассказала, какие продукты помогают сохранить энергию

Во второй половине дня многие чувствуют усталость, снижение активности и концентрации. Диетолог Евгения Пегова рассказала, какие продукты помогут вернуть энергию.

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Так, эксперт посоветовала выбрать для перекуса горсть сырых несоленых орехов, в них содержатся белок, клетчатка и жиры. Также отлично подойдут сырые овощи с нежирным соусом, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Диетолог отметила, что стоит выбрать легкий салат с яйцом, авокадо и помидором, который можно дополнить кусочком цельнозернового хлеба.

Кроме того, здоровым перекусом станет натуральный греческий йогурт с одной столовой ложкой ореховой пасты, фруктами или ягодами.

В свою очередь эксперт по диетическому питанию Артем Верис посоветовал при перекусах заменить соленые орехи на обычные, без добавления специй, а чипсы и сухарики — овощными палочками. Такой перекус гораздо полезнее и безопаснее для здоровья, передает ФАН.