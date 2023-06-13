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Врач рассказала, как избавиться от привычки есть соленое

Добавление в блюда сока лимона, граната, грейпфрута, клюквы, а также специй и ароматных трав поможет избавиться от привычки есть соленое. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

Врач рассказала, как избавиться от привычки есть соленое
© m24.ru

Избыток соли в рационе задерживает жидкость в организме, повышает артериальное давление и может способствовать набору лишнего веса.

"Поэтому нужно переформатировать чувствительность рецепторов полости рта на другие вкусы. Не менее приятные и яркие, но которые при этом не будут давать задержку жидкости", – отметила диетолог.

Ранее россиян предупредили о способности пищевой соли вызывать зависимость. Отмечается, что у людей происходит привыкание к соленой еде. По вкусовым качествам она начинает казаться наиболее приятной. При этом если в блюде мало данной специи, то для получения привычного вкуса человеку хочется досолить его.

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