Врач рассказала, как избавиться от привычки есть соленое

Добавление в блюда сока лимона, граната, грейпфрута, клюквы, а также специй и ароматных трав поможет избавиться от привычки есть соленое. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева .

"Поэтому нужно переформатировать чувствительность рецепторов полости рта на другие вкусы. Не менее приятные и яркие, но которые при этом не будут давать задержку жидкости", – отметила диетолог.

Ранее россиян предупредили о способности пищевой соли вызывать зависимость. Отмечается, что у людей происходит привыкание к соленой еде. По вкусовым качествам она начинает казаться наиболее приятной. При этом если в блюде мало данной специи, то для получения привычного вкуса человеку хочется досолить его.